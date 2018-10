Partidos vascos, excepto PNV, critican que se aplique la 'Ley Mordaza' a los ertzainas que protestaron en el Parlamento

Publicado 03/03/2018 10:27:59 CET

La formación jeltzale sostiene que la movilización de varios sindicatos fue "un despropósito" y se pasaron "de frenada"

BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos políticos vascos, excepto el PNV, han criticado el anuncio de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', a los sindicatos de la Ertzaintza que el pasado jueves protestaron ante el Parlamento autonómico.

De este modo, únicamente el PNV ha defendido que se trata de una decisión "correcta" porque la actuación desarrollada por los sindicatos debe tener "un reproche público, social y administrativo".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido al anuncio de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, de que se aplicará la ley de Seguridad Ciudadana a los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, ELA, y Sipe, convocantes de la concentración celebrada este jueves frente al Parlamento, en la que se rompió el cordón policial cuando el lehendakari y los miembros del Gobierno Vasco accedían a la Cámara vasca.

En este sentido, el parlamentario del PNV Javier Telleria ha destacado que el modelo de Ertzaintza se va convirtiendo, "paulatinamente", en un modelo "preventivo frente a un modelo reactivo", y ha subrayado que, en los incidentes generados en las inmediaciones de San Mamés, con motivo del encuentro entre Athletic y Spartak, la Policía vasca actuó "muy profesionalmente".

A su juicio, lo que sucede es que, con el fallecimiento del agente Inocencio Alonso, por un infarto, "los sindicatos se han salido de madre y han establecido un mecanismo reactivo frente al Gobierno". "Nos hemos olvidado de lo que pasó allí y de quiénes fueron los responsables: las hinchadas de fútbol, particularmente la del Athletic que fue la que provocó más daños. Nos hemos centrado en el modelo de la Policía", ha lamentado.

En esta línea, ha considerado que lo acaecido este jueves en el Parlamento vasco con la movilización de varios sindicatos "es un despropósito y se han pasado de frenada". "Echarse encima de los representantes del pueblo, acosarlos y silbarlos fue una pasada y requiere un reproche", ha indicado.

De este modo, ha defendido que, si la consejera de Seguridad entiende que hay que aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, la decisión le parece "correcta" porque la actuación desarrollada por los agentes debe tener un reproche público, social y administrativo".

Además, ha afirmado que el operativo de San Mamés "en ningún caso fracasó", aunque sí hubo un fallecido que, entiende, "no fue causa directa de los acontecimientos". "Falleció en acto de servicio, pero no se puede vincular una cosa con otra", ha expresado.

"No sé si el modelo del PP de cómo actuar ante algarabías es el del 1 de octubre en Cataluña", ha ironizado, para añadir que la formación popular "está sobreactuando".

EH BILDU

Por su parte, la representante de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha afirmado que le parece paradójico que la conocida como 'Ley Mordaza' que se creó "para salvaguardar actuaciones de la policía quiera ser aplicada a la Ertzaintza", y ha recordado que la coalición soberanista nunca ha aceptado esa Ley.

"La protesta social y la defensa de los derechos laborales es legítima para toda persona", ha indicado, al tiempo que ha cuestionado que, sin embargo, "se sobrepasen algunos límites de la defensa legítima de los derechos laborales", por lo que ha reclamado "la misma vara de medir para todos".

En este sentido, ha advertido de que nunca se había visto esa imagen en el Parlamento vasco, ya que "la Policía se pudo acercar y sobrepasar los cordones" fijados, por lo que se debería "hacer un análisis" de lo vivido.

ELKARREKIN PODEMOS

Desde Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga ha sostenido que el mejor

modelo de seguridad a establecer es el que vaya "a las causas y no tanto a las consecuencias", un modelo "participativo en que se liberen recursos para otras políticas públicas que incidan en la prevención".

Asimismo, ha considerado que la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana "no soluciona nada del problema", como tampoco lo soluciona volver a usar pelotas de goma. "Podemos pensar que las pitadas pueden ser legítimas dentro de un contexto de demandas laborales, pero nos parece irresponsable la amenaza de una huelga encubierta mediante bajas", ha indicado, para añadir que Elkarrekin Podemos tampoco entiende que la dirección de la Ertzaintza "no se haya sentado a negociar" con los sindicatos.

En su opinión, hay demandas de los agentes a las que no se da cauce y se está generando una "alarma en la ciudadanía", al tiempo que ha considerado necesario que se aborde la problemática de la violencia en el deporte.

PSE

Por su parte, el parlamentario y secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha sostenido que resulta "curioso y paradójico" que se aplique la ley de Seguridad Ciudadana a la policía.

"Siempre hemos sido muy críticos con la 'ley mordaza', creemos que no deja de ser un instrumento que coarta la libertad de expresión y pensamos que no es la mejor solución. No avalamos la adopción de esta medida. En ningún caso debe ser aplicable", ha sostenido.

Asimismo, ha expresado que la Ertzaintza tiene sus derechos como trabajadores que son y, entre ellos, está el derecho a la huelga. No obstante, ha remarcado que existen "límites" y el pasado jueves se vieron "algunas actuaciones que no fueron adecuadas". "La libertad de expresión no debe cruzar ciertos límites", ha argumentado.

Por último, ha reclamado "responsabilidad y racionalidad" de los sindicatos, ya que la amenaza de huelga no puede ser "una herramienta de presión" y "se debe garantizar la seguridad" a los aficionados que acudan dentro de 12 días a San Mamés a ver el encuentro entre Athletic y Marsella.

PP

Por último, la parlamentaria del PP Nerea Llanos ha indicado que en su comparecencia de este viernes ante el Parlamento, la consejera de Seguridad logró que no se hablara "de su ineficacia" al lograr "desviar el foco" y ahora "la responsabilidad parece ser de los ertzainas".

"La consejera se dedicó a hacer una carga contra los agentes de forma torticera. Parece que sus únicas reclamaciones son laborales salariales y no es así. La muerte del agente Inocencio Alonso fue la gota que ha colmado el vaso de un colectivo que no puede más, que ve cómo continuamente forman parte de operativos ineficaces y mal organizados que no se mejoran pese a que siempre hay disturbios", ha denunciado.

Por otro lado, ha recordado que los dirigentes del PP han sufrido "acoso" en el pasado y ha manifestado que "parece que hay quien tiene la piel más fina que otros". "Llama la atención que se aplique la ley de Seguridad Ciudadana contra los agentes, y en los disturbios desarrollados en Bilbao durante el foro económico no se hizo nada y se ordenó no actuar", ha denunciado.