Pasajeros de Bilbao con destino a Milán: "Una neumonía mata a más gente"

Empleada de una tienda del aeropuerto afirma que antes "se veía a la gente de fuera con mascarillas, ahora se ve a los 'nacionales'"

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pasajeros del aeropuerto de Bilbao con destino Milán han querido restar importancia a la crisis del coronavirus que se vive en la ciudad de destino al afirmar que viajan sin miedo y que "una neumonía mata a más gente".

En declaraciones este jueves a Europa Press Televisión, antes de subir al avión que les traslada a la capital de la región de Lombardía, varios de los viajeros han negado viajar condicionados.

Un joven que ha explicado que viaja al norte de Italia "a esquiar" y que pasará por Milán "de paso", ha recordado que el año pasado murieron 10.000 personas en España a causa de la neumonía, por lo que "hay que tener cuidado", pero cree que lo acontecido en el país transalpino es un "alarmismo". "¿Mascarilla?, eso no hace nada, y encima no te protege, lo que hace es que no contagies a la gente, yo de momento estoy sano, ha ironizado.

Por su parte, un joven italiano que ha pasado unos días de vacaciones en el País Vasco con otros amigos ha dicho estar "tranquilo", porque aunque se transmita que hay "pánico" en su país, confía en las explicaciones de su gobierno. En este sentido, ha señalado que las personas que se encuentran en las denominadas "zonas rojas" están en cuarentena.

"ES UNA GRIPE"

Otro de los entrevistados, -"soy de allí, tengo familia allí"-, ha subrayado que viaja "sin ningún problema", a la vez que ha lamentado la "psicosis absoluta" y el "miedo absurdo" que se vive "a una gripe que es eso, una gripe".

Por su parte, Amaya, dependienta de una tienda de revistas del aeropuerto, ha afirmado que se venden mascarillas desde este pasado miércoles en su establecimiento. "Nos llegaron ayer 70 unidades. Pensaba que se iban a vender menos, pero van saliendo. Me parecen caras, pero es lo que hay, no se encuentran casi por ningún lado, pero no sé qué precio tenían", ha declarado.

Al iniciarse la crisis del coronavirus, según ha dicho, se veía "gente de fuera" con mascarillas por el aeropuerto, "y ahora se ven nacionales con sus máscaras y comprándolas ellos".

