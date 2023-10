Pensionistas vascos se manifiestan en Euskadi para pedir que se cumplan todos sus derechos porque no caducan con la edad

La marcha en Bilbao ha sido organizada junto a la asociación de familiares de usuarios de residencias Babestu



BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pensionistas vascos han reclamado este lunes, en sus protestas por el Día Mundial de las Personas Mayores, que sus derechos "no caducan con la edad" y que todos tienen derecho a vivir "con dignidad", a unas pensiones "suficientes", y a una sanidad y un sistema de cuidados "públicos y universales que cubran todas sus necesidades de atención".

Las movilizaciones, convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) han tenido lugar este lunes, un día después de la celebración del Día Internacional de los Mayores, en actos celebrados en Vitoria-Gasteiz (Plaza Nueva); San Sebastián (Alderdi Eder), Bilbao(marcha desde el Ayuntamiento) y Pamplona, también en la plaza del Consistorio.

Antes del inicio de la manifestación de Bilbao, que ha sido organizada junto a la Asociación de familiares y usuarios de las residencias de Bizkaia, Babestu, la representante del MPEH, Andrea Uña, ha pedido a los políticos vascos que se dejen de "declaraciones autocomplacientes para ocultar los problemas y de decir que están escuchando a los mayores, cuando todos sus derechos aún no están garantizados".

En este sentido, ha recordado que llevan casi seis años en la calle y en este tiempo han logrado revertir algunos recortes gracias a haberse consolidado como "un movimiento social reconocido".

Es por ello, ha proseguido, que "no podemos escuchar discursos dirigidos a unos pocos mientras se están privatizando la sanidad y los servicios públicos". "No importa", ha enfatizado, para añadir que seguirán "en la lucha hasta lograr una pensión de 1.080 euros, como ya saben todos los representantes políticos".

Tras recordar Uña que, en la actualidad, en Euskadi y Navarra hay "más de 200.000 pensionistas que viven con pensiones inferiores a 1.080 euros que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas", la representante del MPEH ha advertido de que, "no vamos a parar hasta que lograr nuestros objetivos porque queremos que esos derechos sean reales y no se queden en el papel".

CARTA A DIPUTADA GENERAL

La manifestación en la capital vizcaína ha partido a mediodía de la explanada del Ayuntamiento donde el colectivo celebra sus concentraciones de los lunes, y ha concluido ante el Palacio foral, sede de la Diputación de Bizkaia donde han entregado una carta en la que piden una reunión a la nueva diputada general para exponerle sus demandas.

Durante la marcha, los manifestantes han coreado lemas como "Con lluvia y con sol, se defiende la pensión", "Subida de pensión, igual a la inflación", "Urkullu, escucha, pensionistas en lucha", "Terrorismo es, no llegar a fin de mes", "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", "Así, así, ni un paso atrás, esta batalla, la vamos a ganar".

Los pensionistas también han hecho suyas las demandas del colectivo de familiares de usuarios de residencias, y han denunciado junto a ellos, que "los afanes privatizadores y economicistas de los diferentes gobiernos municipales y forales han derivado en un modelo de negocio y lucro basado en criterios mercantilistas".

A su entender, la privatización de los servicios residenciales y de atención y cuidados "los encarecen al tiempo que empeoran las condiciones de trabajo y la calidad de las prestaciones" mientras diputaciones forales y gobiernos "ocultan los problemas".

Al término de la manifestación han leído un comunicado en el que exigen a los responsables políticos, que complementen "de inmediato la pensión mínima hasta los 1.080 euros, la eliminación de la brecha de género, derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, el desarrollo de un sistema público de atención a la dependencia, cercano y de calidad y, en el caso de Euskadi, modificar el borrador de decreto de las residencias mediante el diálogo y la participación de los agentes sociales".