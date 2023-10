Pili Zabala cree "una torpeza emocional terrible" el lema 'Que te vote Txapote' y apela a "atender el dolor"

Reivindica "la presunción de inocencia, la memoria, la dignidad humana y el honor" de Lasa y Zabala



BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala --asesinado por los GAL en 1983--, ha considerado que el lema 'Que te vote Txapote' es "una torpeza emocional terrible" y ha advertido de que, "cuando una persona dice que algo le duele y le daña, hay que atender ese dolor".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zabala se ha pronunciado de este modo cuestionada por los gritos de 'que te vote Txapote', que este pasado jueves se volvieron a escuchar durante los actos del 12 de Octubre.

Tras indicar que le parece "una torpeza emocional terrible", ha apuntado que "la utilización y la banalización del mal va muy unida a la ignorancia, al desconocimiento, a la manipulación interesada para seguir generando mal". "Y eso es muy triste a día de hoy, después de todo lo que hemos padecido, que haya personas que sigan utilizando este tipo de frases", ha manifestado.

En este marco, ha subrayado que "cuando una persona dice que algo le duele, le daña, hay que atender ese dolor" y Euskadi y Navarra "grita que todavía tiene muchos dolores" y el "Estado español también". "Atendamos esos dolores, que será la prevención y el antídoto para que esto no se vuelva a repetir", ha apelado.

INOCENCIA, MEMORIA Y DIGNIDAD

Por otro lado, ha vuelto a reivindicar "la presunción de inocencia, la memoria, la dignidad humana y el honor" tanto de su hermano como José Antonio Lasa en vísperas del 40º aniversario del secuestro y posterior asesinato de ambos.

Preguntada por la demanda de verdad, justicia y reparación, ha asegurado que no se dan ninguna de las tres. Así ha subrayado que "verdad no tenemos porque existen leyes franquistas, la de Secretos Oficiales, que impide investigar" y ha recordado que, "en su día, ya se solicitó a la Fiscalía que se desclasificaran íntegramente documentos" pero no se hizo.

Además, ha denunciado que, en este caso, en vez de justicia, se ha producido "una injusticia tras otra" y ha añadido que "ya se sabe qué tipo de reparación existe si no eres considerada como víctima del terrorismo".

Pilar Zabala ha precisado que la reparación supone "un catálogo de servicios que proporcionan bienestar y salud emocional a las personas", entre ellas "la lectura pública de la verdad oficial o la petición de disculpas por parte de los responsables".

"Nosotros no tenemos nada de eso. Por tanto, hay que seguir aquí reivindicando la presunción de inocencia, la memoria, dignidad humana", ha insistido, si bien ha admitido que, por lo menos, "el reconocimiento social cada vez es mayor" y hay "voces, incluso de víctimas de ETA, que nos acompañan en este tortuoso caminar".

Tras valorar que "cada vez son más las voces de personas íntegras, conocedoras y formadas en la cultura de los derechos humanos", ha subrayado que el derecho internacional en materia de Derechos Humanos "es el derecho principal" y, según este, "José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa son víctimas de desaparición forzada, todos los indicios indican que son víctimas de tortura y a día de hoy seguiremos reivindicando e intentando mover los límites".

En este marco, ha pedido al Estado que "modifique la ley 29/2011", de Reconocimiento y Protección Integral de víctimas, porque "su interpretación incorrecta en el 2012 por parte de la mayoría absoluta del Partido Popular" dejó a Lasa y Zabala "fuera de una ley que nació con un espíritu en defensa y garantía de los derechos humanos de todas las personas".