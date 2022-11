Las plantillas de la OTA y grúas de Gipuzkoa inician este miércoles ocho días de hulega en defensa del convenio

SAN SEBASTIÁN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de OTA y Grúas de Gipuzkoa, convocados por los sindicatos ELA, CCOO y LAB, iniciarán este miércoles la primera de las jornadas de huelga, que se prolongarán hasta el día 16, en defensa de su convenio y para reclamar una "negociación real" que garantice subidas ligadas al IPC y 1.592 horas anuales de trabajo.

Los sindicatos han avanzado que si no se llega a un acuerdo, las movilizaciones continuarán. Tras seis días de huelga, las centrales sindicales denuncian que las administraciones públicas "no quieren asumir su responsabilidad en el conflicto, a pesar de que los ayuntamientos son los contratantes y por ende, los responsables del servicio".

En esa línea, ELA, CCOO y LAB han explicado que los huelguistas han solicitado una reunión en varias ocasiones a los responsables municipales, pero "no han obtenido respuesta".

Asimismo, han apuntado que, "aunque las empresas no pueden garantizar el servicio de la OTA", el Ayuntamiento "sigue pagando a estas empresas". Además, han señalado que "muchos centros de trabajo no han abierto, se han modificado los horarios de las plantillas y no han mostrado intención de volver a la mesa de negociación, al menos hasta diciembre".