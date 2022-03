PNV cree que el Gobierno no va tener dificultad para aprobar su plan antichoque porque no se entendería un "no rotundo"

Afirma que es urgente poner en marcha medidas para no "meterse en un agujero del que sería muy difícil salir"

El portavoz del PNV En el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a tener gran dificultad" en sacar adelante el plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania porque no se entendería que hubiera oposición a un paquete de medidas de este tipo. "Que se tengan que tomar medidas y que sea urgente hacerlas, no lo va a poder negar nadie", ha afirmado, para advertir de que, de lo contrario, se podría entrar "en un agujero del que sería muy difícil salir".

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que "otra cosa será que, luego, se pueda tramitar o no como proyecto de Ley para ir matizando algunos asuntos". "Pero un no rotundo a este decreto es muy difícil de argumentar", ha insistido.

El dirigente jeltzale ha dicho que se necesita tiempo para analizar todas las medidas de este paquete que hoy aprobará el Consejo de Ministros. "Se mezclan tantas medidas, que uno puede estar dudoso sobre algunas de ellas, pero seguramente le parecen absolutamente necesarias otras. Como hay que votar sí o no, normalmente uno está bastante atrapado políticamente, y no tiene más remedio por la premura de tiempo y por la forma de votación, que se presenta en forma de Decreto Ley, que tirar para adelante", ha añadido.

Tras señalar que en la actual situación socioeconómica "había que hacer algo", le sorprende que, en temas "acuciantes" como el del Transporte, el Gobierno no adoptara medidas antes, ante esta "crisis redoblada" por la guerra de Ucrania. "Era obligado reunirse con absolutamente todo el mundo para que nadie tuviera excusas", ha añadido.

En todo caso, considera que hace falta tomar una serie de medidas para no "meterse en un agujero del que sería muy difícil salir". "Todos lo estábamos reclamando, pero un tema fundamental es el desacople del gas, y la famosa excepción ibérica no la vamos a ver concretada en este decreto porque hay que negociarla con la Comisión (Europea)", ha indicado.

