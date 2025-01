PNV cree que hubiera sido "más conveniente" que el Gobierno acordara con los partidos los actos sobre Franco

Esteban asegura que la duración de la legislatura "está en manos" de Pedro Sánchez

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado este miércoles que el Gobierno haya "ideado y preparado por su cuenta" los actos sobre el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y ha considerado que hubiera sido "más conveniente" acordarlos con el resto de partidos políticos, si lo que se pretende es "reivindicar la democracia y los derechos humanos".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que el PNV tomará parte en el aniversario por la muerte de Franco "dependiendo de cada acto".

"Vemos esta iniciativa con mesura. Habrá que ver en qué consiste y qué quieren hacer, y acudiremos a los actos con fundamento. Es algo que (el Gobierno) ha ideado y preparado por su cuenta y, si lo que se pretende es reivindicar la democracia y los derechos humanos, hubiera sido más conveniente acordarlo con el resto de partidos políticos, o por lo menos hablarlo por encima", ha reiterado.

Así, el dirigente jeltzale ha indicado que desconoce "qué es lo que quiere ensalzar" el Gobierno con estos actos, y ha recordado que los jeltzales son "muy críticos" con la transición y no dan por válidas muchas cosas de las que se hicieron.

En este sentido, ha señalado que, aunque el PSOE "se queja ahora de que no hubo transición en los tribunales", la formación socialista "tuvo muchas oportunidades durante muchos años para cambiar las estructuras del Estado y no adoptó medidas". "Han continuado con la alabanza a la transición, pero el PSOE no tuvo la valentía para aplicar los cambios democráticos que eran necesarios en su momento", ha añadido.

Aitor Esteban ha dicho que no cree que los actos sobre Franco tengan como objetivo desviar el foco de las polémicas existentes en torno al Gobierno, como ha denunciado el PP, aunque sí ha considerado que "quizá se quiera partir en dos la opción política".

"Si la tensión se sitúa en los dos lados, mejor para el PSOE. No digo que sea el objetivo del Gobierno, aunque puede ser, porque, a fin de cuentas, con nosotros no han hablado y no sabemos qué hay detrás", ha explicado.

LEGISLATURA

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que la legislatura "está en manos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "puede continuar, aunque de mala manera, porque no hay presupuestos". "Lo decidirá Sánchez", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "no se ha movido nada" en la negociación con el Ejecutivo de los presupuestos para 2025, en la que ya habían "negociado y pactado algunos asuntos", y que el Gobierno "comenzará a llamar" a partir del día 20 de enero.

Así, el dirigente nacionalista supone que el presidente aguantará la legislatura "en función de la demoscopia", ya que, en su opinión, "si el Gobierno en un momento dado ve que puede lograr buenos resultados y formar gobierno sin necesitar tantos socios, convocará elecciones, aunque no veo eso a corto plazo".

Asimismo, ha manifestado que "el mayor riesgo de grieta" en el bloque de investidura que apoyó a Pedro Sánchez es Podemos, aunque ha recordado que "luego ahí está Junts, que lleva la dinámica nacional catalana a Madrid y eso también daña a esa mayoría". "No sé qué va a salir de ahí", ha añadido.

SEGURIDAD SOCIAL

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que las negociaciones "avanzan" y que está "esperanzado" en que Euskadi asuma la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social, tal como está recogido en el Estatuto de Gernika.

En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso ha destacado que el Gobierno está afrontado esta cuestión "con más seriedad que hasta ahora".

"Se intercambian papeles, se hacen modificaciones en las propuestas. Las negociaciones avanzan, y estoy esperanzado. Diría que se ha tomado este asunto con más seriedad que hasta ahora", ha insistido.

SEDE DE PARÍS

Por último, Esteban ha asegurado que la devolución al PNV de la que fuera sede del Gobierno Vasco en París "no ha estado vinculada a ninguna negociación", ya que el Boletín Oficial del Estado (BOE) reconoce al partido jeltzale la propiedad del edificio, pese a que fue utilizado por el Gobierno Vasco de José Antonio Agirre.

"Esto no ha estado vinculado a ninguna negociación. El Gobierno español ha ido a los archivos franceses y se ha visto claramente quién puso el dinero para comprar aquella residencia. Se compró con dinero del PNV", ha explicado.

Además, ha recordado que la Ley de Memoria Democrática dice que "los patrimonios incautados en el extranjero deben ser devueltos a su propietario".