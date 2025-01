PNV dice que la huelga "no ayuda ni a la educación publica ni, sobre todo, a los alumnos y sus familias"

Díez Antxustegi cree que las huelgas "pueden extenderse" a otros ámbitos de lo público por "intereses" de los sindicatos

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este miércoles que las huelgas convocadas por los sindicatos en la educación pública pueden tener "otros intereses" y que "no ayudan no a la educación publica ni, sobre todo, a los alumnos y sus familias".

Díez Antxustegi se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la primera de las 12 jornadas de huelga convocadas por LAB, Steilas, ELA y CCOO en la enseñanza pública no universitaria que se está desarrollando este miércoles con los paros del personal docente, que se repetirán este jueves, y que seguirán con el personal de Cocina y Limpieza y del Consorcio Haurreskolak.

El portavoz parlamentario del PNV ha destacado que conoce "bien" la educación pública y las reivindicaciones de sus trabajadores, al igual que "los esfuerzos y enorme trabajo" que hace el Gobierno Vasco "para mejorar la enseñanza pública", ya que "es la prioridad" del Departamento de Educación.

Así, ha lamentado que los sindicatos hayan convocado la huelga "por sus propios intereses" estando inmersos en las negociaciones con el Ejecutivo, y que los paros tendrán "influencia y consecuencias, pero no en el Departamento o en el Gobierno, porque no son solo consecuencias políticas".

"Esas consecuencias son para las familias, los alumnos, los padres, y eso a mi me entristece, porque creo que convocar una huelga cuando estás en unas negociaciones puede tener otros intereses, y no ayuda ni a la educación publica ni, sobre todo, a los alumnos y sus familias", ha insistido.

Díez Antxustegi ha asegurado que entiende las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la educación pública y que "siempre se puede mejorar", pero que, "en ese objetivo de mejorar siempre, hay unas negociaciones".

Asimismo, ha indicado que también conoce cuales son "los compromisos y propósitos" del Departamento de Educación, que son "responder a esas reivindicaciones", y que para eso se ha constituido una mesa de negociación en la que ha habido "diálogo e intercambio de documentos".

Así, ha considerado que convocar una huelga "puede ayudar a presionar, pero no ayuda a mejorar la educación pública". "Los sindicatos y los trabajadores tienen derecho a la huelga. Respeto total. Pero tener derecho y que yo respete ese derecho no significa que comparta las razones, y creo que la negociación pide tener intenciones honestas, y eso no requiere de una huelga", ha manifestado.

MÁS HUELGAS

Asimismo, Joseba Díez Antxustegi ha considerado que las convocatorias de huelga "pueden extenderse" a otros ámbitos del sector público, porque "ya sabemos que los sindicatos en este país tienen algunos intereses y puede haber una estrategia detrás".

"Ya veremos. Me gustaría que no fuera así, porque este país merece estabilidad, ya que tiene que demostrar que es atractivo para la inversión y para crear trabajo, y eso, al final, es en beneficio del trabajador", ha asegurado.

En su opinión, los trabajadores vascos "quieren tener empleo, que haya industria, que se hagan inversiones, que se puedan pagar buenos salarios, y para eso necesitamos estabilidad y ser atractivos".