PNV firmará la reforma de Ley Mordaza pero se reserva enmendarla para que se mantenga "el principio de autoridad"

Esteban se alegra del acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno porque la proposición recoge "básicamente" la iniciativa de 2017 del Grupo Vasco

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV firmará la reforma de 'Ley Mordaza' anunciada por EH Bildu, que se pretende registrar este viernes en el Congreso, aunque se reserva enmendarla para que, entre otras cuestiones, se mantenga "el principio de autoridad", según ha informado el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban.

Esteban, que ha indicado que ha tenido conocimiento del contenido del acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno este jueves por la mañana, aunque le "sorprende", se alegra de que se pueda tramitar esta proposición de Ley que recoge "básicamente" la iniciativa de el PNV presentó en 2017. No obstante, ha dicho que tienen "dudas" sobre dos de los cuatro artículos pactados entre el Ejecutivo y la formación soberanista, que, por tanto, podría enmendar.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Sabin Etxea de Bilbao después de que EH Bildu haya dado a conocer que ha pactado con el Gobierno de coalición el PSOE y Sumar reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.

El dirigente jeltzale ha afirmado que se alegra de que vaya a poder discutirse una reforma de la denominada 'Ley de Mordaza" porque "básicamente" lo que se propone es la iniciativa que ellos impulsaron en 2017, y que consiguieron consensuar en su mayoría "con cambios profundos, mientras otros se quedaban en eslogan y en la pancarta".

"La verdad es que se consiguió reformar y poner de acuerdo a una mayoría suficiente en el Parlamento, nada más y nada menos que para modificar 36 artículos de la Ley que había hecho el PP unilateralmente", ha remarcado.

Aitor Esteban ha recordado que esta iniciativa fracasó porque EH Bildu y ERC "dijeron en aquel momento que 'todo o nada'", y ha subrayado que, de haber salido adelante, "se habrían ahorrado cientos de sanciones desproporcionadas" a día de hoy.

Según ha manifestado, ha tenido acceso a los cuatro artículos ahora pactados a las diez menos cuarto de la mañana, porque se los ha enviado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que le llamó ayer sobre las siete y media de la tarde para comunicarle el acuerdo con el Ejecutivo.

Pese a que el contenido no se ha discutido con los jeltzales, ha anunciado que firmarán la proposición de Ley que se pretende registrar este viernes.

"UN EXAMEN MÁS DETALLADO"

A juicio de Aitor Esteban, en todo caso, tienen que realizar un examen más detallado de dos cuestiones: la primera, la que hace referencia "a la desobediencia manifiesta, a la resistencia a la autoridad, a resistirse a las órdenes de los agentes o a no querer proporcionar tu identidad o dar datos falsos cuando una autoridad, evidentemente en cumplimiento de sus obligaciones y respetando la Ley, pide que te identifiques".

Según ha sostenido, "hay que darle una vuelta, porque más o menos lo que se propone es pasar las sanciones de graves a leves", y aunque cree que debe haber modificaciones, tal como plantearon los jeltzales, ha defendido que "se mantenga el principio de autoridad", que "es fundamental para el orden público".

El segundo tema sobre el que ha mostrado sus reservas es de injurias y calumnias o lo que la Ley "viene a denominar falta de respeto y era genérico". "Nosotros propusimos en su momento que había que modificar esto y acotarlo, que tuvieran que ser actitudes concretas", ha recordado.

En su opinión, ahora, con este acuerdo, "se vuelve otra vez a la generalidad, porque se habla de injurias y calumnias en general, y además parece que únicamente por expresiones verbales". "Se convierten en leves, pero es que, si la persona que lo ha cometido dice que se arrepiente, desaparece cualquier tipo de sanción. Suena raro, lo puedes hacer un día y al día siguiente también", ha manifestado.

Por ello, ha apuntado que estos dos puntos "necesitan una mayor reflexión" y se reservan su derecho a presentar enmiendas durante la tramitación "que será larga". "Desde luego, nosotros creemos que el principio de autoridad también tiene que quedar afirmado", ha subrayado.

SIN COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

A preguntas de los periodistas, Aitor Esteban ha aclarado que el Gobierno no se había puesto en comunicación con el PNV para informarle sobre lo que estaba negociando con EH Bildu al respecto, aunque hoy ha hablado con el Ejecutivo porque él ha llamado.

"No nos lo han comunicado. Ellos sabrán, pero el Gobierno sabe que este tema nos preocupaba y nos ocupaba. Empleamos muchas horas en presentar la proposición de ley. Una proposición de ley completa en el ámbito penal no es fácil de preparar para un grupo parlamentario. Nos llevó mucho tiempo y dedicación el presentarlo", ha resaltado.

Por ello, sí entiende que "lo mínimo" y lo más "lógico" habría sido que les comunicaran que estaban avanzado en este tema y consultarles su parecer, pero no solo al PNV sino también al resto de partidos. "Estoy acostumbrado. Es una legislatura de mucho movimiento y de sorpresas por todas partes, no solo por el Gobierno únicamente, sino de todo el mundo cada semana", ha apostillado.

No obstante, ha asegurado que no le molesta esa falta de información por parte del Gobierno, porque la reforma legal no va a salir adelante solo por lo pactado con EH Bildu, sino "por todo el acuerdo trabajado antes".

Esteban ha puesto en valor la labor que realizaron, sobre todo, el diputado jeltzale Mikel Legarda y por Enrique Santiago, de Sumar, aunque el PSOE "también tuvo un par de interlocutores y ha trabajado mucho".

"Lo importante es que podamos sacar adelante la reforma porque, si no, va a pasar otra legislatura con la Ley Mordaza de la mayoría absoluta del PP, y nosotros en eso no estamos de acuerdo", ha enfatizado.