PNV pide revisar la Constitución y apunta que los retos son reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que "han pasado ya suficientes años" como para hacer "una revisión y retoques a la Constitución", y ha advertido que los próximos retos son "reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral". Además, se ha mostrado convencido de que los grandes partidos españoles "tampoco creen en la Constitución" o no se entendería "el descalabro" que se está produciendo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esteban, que este miércoles por la tarde participará en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Valverde, en la isla de El Hierro, ha recordado que el PNV no votó favorablemente a la Constitución, sino que propuso una abstención "activa, política" porque "no se reconocía la existencia de una nación vasca y, al mismo tiempo, las decisiones que ésta tomara".

El portavoz jeltzale en la Cámara baja ha admitido que después se aprobó un Estatuto de Autonomía que "con el paso del tiempo, ha sido erosionado por parte del Parlamento español, pero también por parte de los tribunales".

Además, ha calificado también de "incomprensible" la "erosión" a la que, en su opinión, ha sido sometida esta ley "por parte del Gobierno, no sólo a través de decretos". En este sentido, ha recordado que "hay todavía casi 30 transferencias" de un Estatuto que se aprobó en 1979, "que no han sido realizadas".

A su juicio, esta circunstancia "no tiene mucho sentido y dice poco a favor de la Constitución y de sus bases". También ha lamentado que "ya no existan competencias exclusivas en las comunidades autónomas, a pesar de que lo digan así sus estatutos".

"TAMPOCO CREEN"

Aitor Estaban considera que "los grandes partidos españoles tampoco creen en su Constitución" porque si no, "no se entendería el descalabro que está sucediendo con el Consejo del Consejo General del Poder Judicial y su nombramiento". Se trata de un problema que, según ha añadido, se ha producido en otras ocasiones "con el Tribunal Constitucional, etc".

A su juicio, la Constitución Española "tiene un reto que no enfrentó en su momento" y que "va a tener que afrontar", el del "encaje de varias naciones que se sienten así dentro del Estado".

Aitor Esteban considera que "han pasado ya suficientes años como para hacer una revisión y retoques a la propia Constitución" y ha advertido de que el PNV tiene "muy claro" que "los próximos retos son reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral, que hoy en día, desde luego, el Tribunal Constitucional, no representa".