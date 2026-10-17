PNV, preocupado por la detención de dos acusados de terrorismo en Irun, pide "ni un paso atrás" para preservar la paz

El presidente del EBB, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha expresado su "absoluta preocupación" por la detención de dos personas acusadas de un supuesto delito de terrorismo en Irun (Gipuzkoa) que, de confirmarse, "retrotrae a tiempos pasados" que se creían ya "superados", y ha llamado a la sociedad vasca a no dar "ni un paso atrás en la preservación de la paz".

El Departamento vasco de Seguridad ha informado a última hora de la tarde que dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas este sábado en Irun (Gipuzkoa) acusadas de un supuesto delito de terrorismo, después de que el pasado mes les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

Ambos han sido arrestados tras personarse junto a su abogado en la comisaría de la localidad fronteriza y serán trasladados a la Audiencia Nacional después de tomarles declaración.

En un comunicado posterior, la formación jeltzale ha asegurado que, de confirmarse estos hechos, que investiga la Audiencia Nacional, se estararía ante "conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados".

Por ello, ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para "no dar un paso atrás en la preservación de la paz". "La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas", ha dicho.

Además, el Partido nacionalista Vasco ha reconocido el trabajo de la Ertzaintza y ha pedido "prudencia y respeto a la investigación que se está llevando a cabo".