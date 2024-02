PNV profundiza en el conocimiento de la juventud en un nuevo encuentro de 'Euskadi Think Next'

Jornada de 'Euskadi Think Next'

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha querido profundizar este miércoles en el conocimiento de la juventud en un nuevo encuentro de 'Euskadi Think Next' celebrado en Bilbao, al considerar que existe una "enorme dificultad" para entender a los jóvenes, algo que considera necesario. "Es como si fuera una especie de circuito cerrado", ha afirmado el burukide Xabier Barandiaran, que ha advertido de la "brecha generacional" que se está produciendo.

La sede de Sabino Arana Fundazioa ha acogido el nuevo encuentro del laboratorio de innovación política "Euskadi Think Next" puesto en marcha por PNV y la Fundación, y que llevaba el título de "Jóvenes en Política, ¿oxígeno para la democracia?". El objetivo ha sido analizar la manera en que la gente joven percibe y vive la política.

Tras la presentación de los jóvenes intervinientes por la secretaria del EBB del PNV y presidenta de Sabino Arana Fundazioa, Mireia Zarate, ha tomado la palabra el responsable del Área de Innovación Política de la formación jeltzale y director de "Euskadi Think Next", Xabier Barandiaran.

Barandiaran ha destacado que la juventud es un tema recurrente en la política, y considera que es "muy relevante porque se está viviendo como nunca una brecha generacional importante de los jóvenes que se dedican a la política y una generación que, aunque se sienta muy joven, ya no lo es tanto".

Según ha apuntado, esa brecha sitúa en "un escenario de incertidumbre importante" y se constata que hay "una anticipación de cambio que viene en la política". "En líneas generales, hay una enorme dificultad para entender qué es lo que pasa en el mundo de la juventud. Es como si fuera una especie de circuito cerrado. Todos tratamos de entenderlo, pero realmente empieza a haber un mundo que tiene ya características que otros targets no los tienen", ha indicado.

COMUNICACIÓN MÁS CUALITATIVA

De esta forma, se ha referido a la tecnología, a su "visión del mundo mucho más global y unos valores que se distancian de otras generaciones". "Hoy queremos hablar sobre todo eso para profundizar en el conocimiento de la juventud, para poder establecer una comunicación de manera más cualitativa con los jóvenes", ha añadido.

A su juicio, la juventud es "un espejo para anticipar lo que viene en el futuro". "Cualquier actor político necesita un proceso de adaptación permanente y, para eso, tiene que haber entender a los jóvenes", ha manifestado.

En la jornada han expuesto sus puntos de vista Julen Karrion, abogado, alcalde de Murueta y procurador en Juntas Generales de Bizkaia; Marta Rosique i Saltor, periodista, polítóloga y exdiputada en el Congreso de los diputados; y Egoitz Etxeandia, Premio Nacional Docente Emprendedor y consultor responsable del proyecto STEAM en Teach For All y Harvard University.

INTERVENCIONES

Karrion, de 24 años, que accedió a la alcaldía con 20 años, ha opinado que "la política es una herramienta para poder mejorar en la sociedad, en la que deben participar todos, la gente joven, la no tan joven y de todo tipo de ámbitos", pero ha remarcado que es "importante" que la juventud participe de la política porque es "una parte importante" de una sociedad diversa.

El regidor de Murueta considera que los partidos "están haciendo un trabajo muy importante de captación de los jóvenes", pero ha admitido que no es tarea "fácil". "Es fácil decir que hay que cambiar esto, que hay que hacer esto y que tenemos que estar, pero a la hora de dar el paso, entra vértigo", ha apostillado.

Por ello, ha explicado que "los jóvenes tienen que querer estar ahí", dar el salto a la política, "arriesgar y, a veces, sacrificar cosas también para dar a la sociedad y representar a la juventud". "No es solo estar, sino estar para qué y quién", ha enfatizado.

Por su parte, Etxeandia ha defendido que "no solo hace falta más gente joven en política, sino también más mujeres y más representación del colectivo extranjero". "No veo esa representatividad en el día a día de la política visible", ha añadido.

Asimismo, cree que hay "una falta de oportunidades para la gente joven que no viene del camino tradicional de la política, de una militancia en un movimiento juvenil de un determinado partido", pueda aportar conocimiento al mundo político, una vez que "se asiente en un sector o tenga experiencia en un ámbito concreto de la sociedad".

A su juicio, además, los partidos políticos tienen que tener "la suficiente versatilidad o atracción para que la gente joven capaz pueda acceder al mundo político".

En la misma línea, Rosique i Saltor ha afirmado que debe haber "más diversidad en la política" con una "clara representación de lo que es la sociedad". Al mismo tiempo, cree que el hecho de que haya más jóvenes en política y en listas electorales no significa que la juventud tenga ni vaya a tener "más interés respecto a la política".

En su opinión, ahora, para que los jóvenes "sean reconocidos dentro de un partido, tienen que asumir los roles tradicionales del resto, y dejar aparte su experiencia juvenil, olvidando lo que viene a representar".

Para la politóloga, existe "una distancia muy fuerte" de los jóvenes con la política "tradicional e institucional". "Cuando ha habido un interés por la política tradicional ha sido por reacción", ha indicado, para recordar el movimiento del 15M o el procés catalán.

A su juicio, hay una impresión asentada en la sociedad de que "todos los políticos son iguales", algo a lo que ha contribuido aún más la corrupción. "Se da por sentado que todos buscan su beneficio personal, aunque no sea así. Hay que romper con esto y, para ello, hay que hacer política de formas distintas", ha subrayado.

MUJERES

La exdiputada ha puesto sobre la mesa que las mujeres jóvenes están ahora "muchísimo más concienciadas y están rompiendo con los esquemas", pero ha avisado que "cada vez hay más hombres jóvenes que rechazan las políticas feministas y que incluso se sienten oprimidos".

También ha lamentado que "cada vez hay un porcentaje mayor" de juventud "que es pobre", y ha considerado que hay mayor implicación de los que tienen un nivel económico más elevado, que también votan más.

Julen Karrion ha sostenido que no tiene por qué haber "cambios bruscos" por la incorporación de la juventud en la política, sino que tiene que darse "un cambio político poco a poco". "'Katea ez da eten (la cadena no se rompe)'. Al final, es una cadena que tiene que ir cambiando, ir hacia adelante, juntando a la juventud con la gente que no es tan joven", ha señalado.

A su entender, los intereses de la juventud "son muy individualistas". "Pensamos en 'qué hay de lo nuestro' y no pensamos tanto en qué podemos aportar a la sociedad. No hay que mirar la política para justo lo que nos interesa personalmente, no para mejorar la calidad de vida de toda la juventud", ha remarcado.

Por ello, cree que hay que superar el actual "individualismo cerrado" que no piensa en "lo colectivo", algo que ha fomentado, en su opinión, la pandemia. "Tenemos que volver a pensar más en los demás", ha abogado.

Egoitz Etxeandia considera que hay pesimismo sobre el futuro, pero también "talento, potencial y ganas de implicación a nivel social y de movimientos activos sobre el medio ambiente, el tema de género". "Hay que apostar por ellos porque van a ser el eslabón que conecte con su generación y con las que vienen por detrás para dar el relevo", ha especificado. Para Rosique i Saltor, sí existe más individualismo, y cree que la participación de la juventud puede generar "muchos cambios".