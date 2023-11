PNV y PSE creen que hay tiempo para un acuerdo en la Ley de Educación pero EH Bildu insiste en que no respeta el pacto

PP pide al lehendakari que, en "una de sus últimas actuaciones, retire el proyecto y se afronte el debate en otra legislatura"



BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

PNV y PSE-EE han considerado que aún hay tiempo para lograr un acuerdo en la Ley vasca de Educación, mientras que EH Bildu insiste en que no es la norma "que parte del pacto educativo" alcanzado en abril de 2022. Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU ha lamentado que el proyecto ha "destruido el consenso" y el PP ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que, en "una de sus últimas actuaciones, lo retire y se afronte el debate en otra legislatura.

En una tertulia en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los parlamentarios vascos se ha referido a la futura ley de Educación vasca, cuya tramitación en el Parlamento encara la recta final y que tiene su aprobación garantizada con los votos de jeltzales y socialistas.

Desde el PNV, la parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha señalado que la ley tendrá "apoyos suficientes" para salir adelante, aunque ha incidido en que la intención del Ejecutivo ha sido siempre lograr "el mayor consenso posible".

"Es una ley necesaria que mejora muchos aspectos que la comunidad educativa llevaba años pidiendo. No me parece que la discrepancia sobre la mención de los modelos lingüísticos sea motivo para pasar de un sí a un no", ha añadido, al tiempo que ha defendido que el proyecto de ley respeta el pacto educativo que también firmó EH Bildu en 2022.

Según ha defendido, los modelos lingüísticos "no son el contenido real de la ley", ya que estos se regulan en la Ley del Euskera y los decretos que la desarrollan.

"Hablamos, además, de un matiz en una frase en una exposición de motivos, ni siquiera hablamos del propio articulado por lo que no creo que sea motivo para pasar de un sí a un no. En todo caso somos optimistas y hay tiempo para poder llegar a un acuerdo", ha finalizado.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Ohiana Etxebarrieta ha recordado que la coalición ha llamado a sus bases a participar en una votación telemática para decidir el sentido del voto ante el proyecto de ley de educación, al constatar que jeltzales y socialistas "blindan los modelos lingüísticos de hace 40 años" y "abren la puerta a la concertación universal sin condiciones". "Esta no es la ley que parte del pacto que teníamos", ha finalizado.

Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha confiado también en que se dé un acuerdo "más amplio". "Queremos una ley educativa que dé respuesta a los retos de futuro y promueva el papel esencial de la escuela pública", ha sostenido.

Además, ha recordado que los modelos lingüísticos están "vigentes" y ha incidido en que los socialistas no se niegan a que sean "actualizados ya que pueden ser flexibles y dinámicos".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha criticado que el proyecto de Ley de Educación en lugar de ir "aumentando el consenso lo ha ido destruyendo y creando mayor disenso, lo que no es un buen punto de partida".

A su juicio, una ley que nace con la "comunidad de la escuela pública en contra y unos apoyos parlamentarios tan limitados no es un buen punto de partida".

"Bienvenido EH Bildu al club de quienes llevamos meses afirmando que el Gobierno incumple lo pactado. No nos engañemos, esta ley ha tenido el aval de EH Bildu hasta hace unas semanas. Si hubieran estado antes del lado de los agentes de la pública podríamos haber hecho más fuerza. Tienen que explicar dónde ha estado hasta ahora", ha finalizado.

"EN OTRA LEGISLATURA"

Además, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha considerado que lo mejor que puede hacer el lehendakari, Iñigo Urkullu, en "una de sus últimas actuaciones, es retirar el proyecto de ley" y que se afronte el debate en otra legislatura "con tiempo". "Hoy todo es un lío y nadie sabe lo que quiere regular esta ley en relación con los modelos lingüísticos", ha asegurado.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que "lo que mal empieza mal acaba". "Han pergeñado un texto en el que todo cabe y deja manos libres al Ejecutivo", ha finalizado.