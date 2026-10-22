PNV y PSE-EE alcanzan un acuerdo fiscal para toda Euskadi que incluye medidas para facilitar el acceso a la vivienda

Viviendas en construcción en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE han alcanzado este jueves un acuerdo fiscal para impulsar de manera conjunta un paquete de medidas fiscales centrado en el acceso a la vivienda. El acuerdo prevé cambios en los principales impuestos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, ITP, IBI y plusvalía municipal) con los objetivos de facilitar el alquiler a precio asequible, movilizar la vivienda vacía, fomentar el ahorro estable a largo plazo, y desincentivar la concentración de viviendas en pocas manos y su uso turístico en los mercados residenciales más tensionados.

En un comunicado conjunto, jeltzales y socialistas ponen en valor el pacto alcanzado, "que combina el apoyo a las personas que acceden a una vivienda a un precio asequible y a quienes la ofrecen en condiciones responsables, con una mayor exigencia fiscal hacia los usos especulativos del mercado residencial, y supone un paso relevante en la respuesta fiscal al reto de la vivienda".

El pacto refuerza la bonificará en el IRPF de los ingresos que obtiene el propietario por el alquiler de vivienda en ciertos supuestos. De esta forma, la bonificación general del 30% sube al 35% cuando la persona inquilina es menor de 36 años o cuando la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años anteriores a la firma del contrato.

En caso de que la vivienda se ceda a un programa público de intermediación en el alquiler o cuando el propietario fije voluntariamente una renta dentro de los índices de referencia, la bonificación prevista es del 70%.

Esa bonificación alcanza el 75% cuando la vivienda ha sido rehabilitada recientemente o, en el caso de rentas ajustadas a los índices de referencia, cuando la persona inquilina sea menor de 36 años.

El PNV y el PSE-EE subrayan que estas medidas "refuerzan las actualmente vigentes tras la revisión fiscal y buscan reforzar el acceso a la vivienda al hacer más rentable el alquiler asequible".

VIVIENDA VACÍA

Respecto a la vivienda vacía, el pacto contempla una exención graduada en el IRPF para las ganancias obtenidas al entregar al sector público, o a fondos de colaboración público-privada, suelo para construir vivienda social y asequible o la propia vivienda.

En concreto, prevé que quien venda a una entidad pública promotora de vivienda social una vivienda desocupada al menos durante los dos años anteriores, hasta el 31 de diciembre de 2027, deje de tributar por la ganancia obtenida con un límite cuantitativo de valor de transmisión y una exención parcial y decreciente para valores superiores a dicha cuantía.

La parte de la ganancia que no quede exenta podrá acogerse a una exención por reinversión si el importe de la venta correspondiente se reinvierte en el plazo previsto de seis meses, en la cuenta de ahorro específica que crea el propio acuerdo (Cuenta Financia Europa Reinversión) y la inversión se mantiene durante cinco años.

"AHORRO ESTABLE A LARGO PLAZO"

El paquete adapta los Planes de Ahorro a Largo Plazo a los nuevos instrumentos de ahorro e inversión europeos y crea un régimen fiscal favorable para la Cuenta de Ahorro e Inversión 'Financia Europa'.

En este sentido, los rendimientos del Plan de Ahorro a Largo Plazo quedarán exentos de IRPF si el capital se mantiene, al menos, cinco años, y se incorpora además un nuevo seguro individual de ahorro vinculado a la financiación de la economía europea.

En la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, la tributación de las ganancias y pérdidas derivadas de la venta o reembolso de los activos integrados se difiere hasta que se retira el dinero, y se premia la permanencia: la ganancia correspondiente a aportaciones mantenidas más de cinco años queda excluida de gravamen hasta 10.000 euros por contribuyente y, por encima de esa cifra, en un 20%. El límite de aportaciones pendientes de recuperación se fija en 150.000 euros y se amplían los activos elegibles.

Los jeltzales y socialistas subrayan que la medida se alinea con la Recomendación (UE) 2025/2029 de la Comisión Europea, que insta a los Estados miembros a incorporar cuentas de ahorro e inversión con un tratamiento fiscal simplificado y favorable.

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

En cuanto al tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda se mantiene en el 4%, pero este impuesto sube para los grandes tenedores: al 5% cuando se supere la tercera vivienda, al 6% cuando supere la quinta y al 7% cuando supere la décima.

El acuerdo prevé, además, un tipo reducido para los compradores menores de 36 años: un 25% inferior al general (el 3% frente al tipo general del 4%, o 1,75% en el tipo reducido del 2,5%).

En lo que respecta a los alojamientos turísticos, el acuerdo habilita a los ayuntamientos para aplicar, mediante ordenanza, un recargo de hasta el 150% de la cuota del IBI a las viviendas de uso residencial destinadas a alojamiento turístico situadas en zonas de mercado residencial tensionado.

Además, en la Plusvalía municipal (IIVTNU), el acuerdo actualiza los coeficientes máximos del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Por su parte, las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas que se acogen al régimen fiscal especial del artículo 115 del Impuesto sobre Sociedades solo disfrutarán de sus ventajas si sus alquileres se ajustan a los índices de referencia o a los precios de intermediación pública. El acuerdo contempla introducir esta exigencia en los tres territorios.

Por último, ambas formaciones han acordado ampliar la exención actualmente vigente para quienes, siendo mayores de 65 años, transmiten su vivienda. En concreto, se plantea complementarla para las personas que se trasladan a una residencia o van a vivir con un familiar, siempre que la vivienda quede desocupada y se ceda a un programa público de intermediación, ampliando los plazos de referencia. En ningún caso esta modificación afectará a la exención hoy vigente para los mayores de 65 años.