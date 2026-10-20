PNV reivindica "una Euskadi sin violencia" y "ni un paso atrás" en el 15º aniversario del cese definitivo de ETA

Cartel del PNV con motivo del 15 aniversario del anuncio el fin de la actividad violenta de ETA - EAJ-PNV

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV reivindica este martes "una Euskadi sin violencia" y "ni un paso atrás", cuando se cumple el 15º aniversario del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA. La formación jeltzale, que ha reiterado su preocupación por la detención el pasado sábado en Irun (Gipuzkoa) de dos personas por supuesto terrorismo, ha advertido de que "la paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado" como para "un cierre en falso".

En una declaración, el PNV defiende "una Euskadi en paz" y llama a la sociedad "a no dar un paso atrás", al tiempo que reafirma su compromiso "con la libertad, la convivencia y los valores democráticos como pilares fundamentales de su actividad política, con la mirada puesta en un futuro con memoria para Euskadi".

"Conscientes de que los 60 años de actividad terrorista de ETA han dejado una profunda huella en la sociedad vasca, EAJ-PNV quiere agradecer a la ciudadanía su valentía, su dignidad y su madurez para caminar de forma conjunta hacia un país en libertad y en el que impera la convivencia: la Euskadi de hoy", ha destacado.

Es, según ha subrayado, "un recorrido" de la formacion jeltzale "ha sido testigo, desde el Lehendakari Agirre al frente del Gobierno Vasco el año de la fundación de ETA (1958), hasta el Lehendakari Urkullu en Ajuria Enea el 3 de mayo de 2018, fecha en la que ETA anuncia su disolución tras décadas de sufrimiento inútil".

"UN COMPROMISO CONSTANTE"

Por ello, el PNV celebra "estos 15 años de Euskadi en paz desde el cese de la actividad armada el 20 de octubre de 2011, un objetivo que muchos vascos y vascas soñaron pero no lograron ver". "La convivencia y los valores democráticos requieren de un compromiso constante y, en este sentido, EAJ-PNV observa con preocupación la detención, este pasado fin de semana, de dos personas por un presunto delito de terrorismo", ha remarcado.

A su juicio, "la paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado". "No podemos permitir un cierre en falso. Una memoria compartida sobre el reconocimiento de lo injusto del terrorismo y la condena de la violencia, con la reparación y el recuerdo de todas las víctimas, resultan fundamentales para mirar al futuro con garantías de no repetición. No podemos construir nuestro país sobre el olvido", ha asegurado.