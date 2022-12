PNV ve la Constitución "reinterpretada" y la legislatura "perdida" en temas nacionales porque Sánchez "no ha arriesgado"

Aitor Esteban cree que el bloqueo en la renovación del CGPJ se va a trasladar al Tribunal Constitucional

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que se está ante una legislatura "perdida" en temas nacionales porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha arriesgado y no ha hecho nada". El diputado jeltzale ha añadido que la Constitución está "absolutamente reinterpretada" a través de leyes y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a donde cree que se puede trasladar el actual bloqueo existente en la renovación del CGPJ.

En declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, con motivo de la fiesta de la Constitución, Esteban ha señalado que es "bastante bien conocida" la posición del PNV respecto a la Carta Magna.

Esteban ha asegurado que se está ante una Constitución "absolutamente reinterpretada" que "no tiene que ver, en muchos casos, con el original". "Una Constitución reinterpretada a través de leyes y de la jurisprudencia del TC, una Constitución que se aplica en ocasiones y, en otras ocasiones, no por parte de los dos grandes partidos y da igual si están en el Gobierno como si no están y ejemplos que a todos nos vienen a la cabeza están claros como los órganos constitucionales", ha añadido.

No obstante, ha indicado que no solo ocurre en los órganos constitucionales sino también "en muchos otros artículos" como los competenciales y de autogobierno que "se reintepretan y se aplican o no se aplican a tenor de lo que lo convenga al partido grande de turno".

El diputado jeltzale ha aprovechado, precisamente, para hacer un balance en el plano del autogobierno, que "es, en cuanto a la Constitución algo fundamental para este país".

Esteban ha recordado que tienen un acuerdo "público y conocido" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se firmó en la investidura para "adecuar la estructura territorial a las identidades nacionales atendiendo a los sentimientos de pertenencia". "Un empujón, un acuerdo para que se intentara buscar una solución a Cataluña y Euskadi", ha añadido.

Sin embargo, ha asegurado que "lo cierto" es que Pedro Sánchez "no lo ha cumplido" y ha indicado él mismo le ha reprochado en el debate que se produjo en julio que "no había arriesgado nada". "No ha arriesgado, no ha hecho nada porque lo que se ha movido en temas nacionales o en el tema del problema catalán, por ejemplo, lo ha hecho un poquito obligado, a empujones, por la inercia que necesitaba para conseguir mantener la Legislatura e ir ganando mes a mes", ha señalado

Esteban ha afirmado que no ha habido ni un "convencimiento ni una voluntad de enfrentar esos temas" y, en ese sentido, cree que ha sido "una legislatura, una oportunidad perdida" porque, además, según ha apuntado, esta legislatura "quizá si hubiera podido proporcionar las

mayorías necesarias para consensos importantes".

El representante jeltzale ha asegurado que le extraña esa "contradicción" del presidente de decir que quiere enfrentar los problemas nacionales, de manera política, y luego "que no se arriesgue mucho en hacerlo y en hacerlo de una manera que pueda ser proyectada hacia el futuro".

RECONOCIMIENTO NACIONAL

Esteban cree que, en el caso de Euskadi, si hubiera voluntad, la fórmula "es sencilla". "Es un reconocimiento nacional, una bilateralidad, un árbitro neutral que en estos momentos no existe y un derecho a decidir pactado con las fórmulas y las condiciones a las que se llegaran", ha precisado.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados ha añadido que, en el ámbito del autogobierno, esta legislatura ha sido "un tanto decepcionante". Aitor Esteban ha señalado que en los acuerdos sectoriales se ha podido "avanzar bastante" porque, desde su partido, han estado "empujando constantemente", pero en lo referido al autogobierno se han dado "una serie de decretos leyes, a una andanada de decretos leyes que han invadido el autogobierno apoyándose en dos crisis, la de la Covid y en la de la guerra Ucrania como excusa".

Según ha denunciado, esto ha sido así no solo por parte del presidente del Gobierno sino que "también ha sido muchas veces impulsado por Podemos". "Hay que andar con el gancho poco a poco con el tema de las transferencias aún cuando el calendario fue planteado por el propio Gobierno español", ha indicado.

Esteban ha añadido que en temas "muy ligados al bloque constitucional" como puede ser la Ley de secretos oficiales, no cree que se vaya "a mover nada en el año que falta" y no ha habido "muchas aclaraciones tampoco en todo lo que rodeaba al caso de Pegasus, CNI, modificaciones en el propio organismo". "Y que voy a decir en todo el tema de la inviolabilidad, -tal y como se interpreta ahora de la Constitución- de la Jefatura del Estado", ha añadido.

Por otra parte, ha manifestado su temor de que el bloqueo que se da en la renovación del CGPJ se traslade también al Tribunal Constitucional. Estaban cree que es algo que "va a pasar" y "se van a ver cosas, se van a ver presiones". "Si pueden aguantar hasta una nueva legislatura hasta que se lancen luego los dados y se vea que mayorías hay lo van a intentar. Ese es el valor que se da la Constitución por parte de los constitucionalistas", ha agregado.

Por último, ante la posibilidad planteada por ERC de presentar una enmienda para modificar el delito de malversación, Esteban ha afirmado desconocer si van a presentar una enmienda sobre ese tema. "Lo que puedo decir es que el PNV no lo va a hacer, no puedo valorar algo que desconozco", ha añadido.