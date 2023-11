Podemos impulsa Euskadi Berria Eraikitzen para fortalecer su espacio y reivindica capacidad de decidir en el territorio

Cree que el mapa político en Euskadi "está cambiando" y se abre "una ventana de oportunidad de alternancia política"

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha presentado este lunes 'Euskadi Berria Eraikitzen, Horizonte 2030', iniciativa destinada a fortalecer el espacio político de Elkarrekin en la Comunidad Autónoma Vasca. Además, ha reivindicado "la capacidad de decidir autónoma en el territorio", así como "conformar confluencias que integren sistemas de elección mediante primarias".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, Garrido ha afirmado que "el mapa político en Euskadi está cambiando", por lo que "se abre una ventana de oportunidad de alternancia política para avanzar hacia un nuevo modelo de país", en el que las fuerzas políticas organizadas en torno a Elkarrekin, tienen que establecer una "hoja de ruta clara con unos principios y fundamentos ideológicos fuertes".

La líder de Podemos Euskadi ha presentado la iniciativa 'Euskadi Berria Eraikitzen, Horizonte 2030', acompañada del secretario de Organización de Podemos Euskadi, David Soto y la portavoz de Elkarrekin en Vitoria-Gasteiz, Garbiñe Ruiz.

Pilar Garrido ha explicado que se trata de un "proyecto de reflexión abierto", impulsado desde Podemos Euskadi con el objetivo de "fortalecer el espacio político de Elkarrekin, y empujar el cambio que se está abriendo en Euskadi".

"Creemos que hay una ventana de oportunidad. Vivimos momentos difíciles, de incertidumbre, en Euskadi y en el Estado. Euskadi está estancada, el Gobierno Vasco, el PNV y el PSE, no acaba de saber cómo hacer para garantizar la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía vasca", ha criticado.

En este sentido, ha insistido en que "Euskadi, a consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno Vasco, está en una posición de vulnerabilidad e incertidumbre", y cree que el Ejecutivo del PNV y PSE "representa una formula de gobierno acabada, finiquitada, están en tiempos de descuento" por lo que "se abre una oportunidad para el cambio".

"El mapa político en Euskadi está cambiando y ahora se abre una ventana de oportunidad de alternancia política que es el momento de aprovechar para avanzar hacia un nuevo modelo de país. En este escenario es donde nosotras impulsamos un proceso de reflexión abierto, aprovechando la ventana de oportunidad", ha subrayado.

'EUSKADI BERRIA ERAIKITZEN'

'Euskadi Berria Eraikitzen, Horizonte 2030' ha explicado que se trata de "un proyecto de reflexión abierto, de debate colectivo, que va a interpelar a las diferentes formaciones y espacios de la izquierda transformadora vasca, pero también a la sociedad civil, a los movimientos sociales, fuerzas sindicales, universidad y la juventud" con el objetivo de "construir de forma colectiva ese proyecto político que necesita Euskadi", impulsado desde Podemos Euskadi para "fortalecer nuestro espacio político, Elkarrekin". "Lo haremos siempre con el horizonte puesto en la articulación de amplias alianzas", ha añadido.

Para Garrido, "la izquierda transformadora vasca es imprescindible en esta oportunidad de cambio político en Euskadi", ya que "resulta fundamental para lograr un cambio real y que se apliquen de verdad otras políticas".

En este sentido, ha advertido que si la "izquierda vasca transformadora" no logra condicionar los próximos ciclos electorales y de cambio social en Euskadi, nos encontraremos con "una sustitución en la hegemonía dentro del marco nacionalista, pero sin ningún cambio real en la construcción de esa nueva Euskadi, más igualitaria, más plural y más inclusiva donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades".

Tras subrayar que "en estos momentos, Euskadi se enfrenta a una serie de retos de país", ha señalado que las fuerzas políticas organizadas en torno al sujeto político Elkarrekin, tienen que establecer una "hoja de ruta clara con unos principios y fundamentos ideológicos fuertes".

Entre ellos, ha destacado como "retos y desafíos" para cambiar de modelo de país, la necesidad de cambiar de modelo económico apostando por "democratizar la economía"; la reorganización de los cuidados; la defensa de lo común; y el autogobierno y modelo territorial.

NUEVA INSTITUCIONALIDAD VASCA

"Necesitamos poner las bases para la construcción de una nueva institucionalidad vasca, construir un sistema radicalmente democrático, más cercano, abierto a la participación y al control de los y las ciudadanas vascas. Tenemos que reflexionar qué proyecto de convivencia queremos entre los y las vascas, y luego su articulación con el Estado y con el resto de territorios", ha señalado.

Junto a esta "hoja de ruta y el programa de transición", cree necesario acompañarlo de "principios organizativos" para lograr los objetivos de poner en marcha este proyecto políticas.

DECIDIR EN EL TERRITORIO

Pilar Garrido cree que el espacio de Podemos Euskadi "necesita de mayor arraigo organizativo y político en el territorio". "Resulta fundamental volver a reivindicar la capacidad de decidir autónoma en el territorio. Eso es un elemento que hay que trabajar de forma clara", ha reclamado.

También considera necesario un proyecto que disponga de "herramientas claras de participación social y militante". "No se pueden conformar confluencias que no integren sistemas de elección mediante primarias o no garanticen la participación permanente y abierta no solo a la militancia sino a la sociedad. Debemos ofrecer un proceso permanente de escucha", ha defendido.

Además, ha recordado que el espacio político de su formación "lo han definido una pluralidad de actores, de fuerzas políticas" pero cree necesario "también poner en valor la autonomía de cada fuerza política para tener voz propia".

"No caben puntos de inflexión abruptos ni sirven de nada los puntos y aparte, los olvidos interesados. Elkarrekin para poder transfomar, para fortalecerse, para hacer una política asentada en el territorio, tiene que atender y respetar lo que somos poniendo en valor quienes lo integramos. No caben fórmulas que ignoren interesadamente esta realidad", ha subrayado.

Respecto a las próximas elecciones autonómicas, Garrido ha recordado que la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha decidido presentarse y ha afirmado que cuenta con su apoyo. Además, espera que se celebren unas primarias "abiertas" y que no se "señale con el dedo" quién va a ser el candidato o candidata porque "es algo que hemos aprendido que no funciona".