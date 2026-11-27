Presentación del velocímetro para VMP - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Barakaldo interceptó este jueves, en el marco de una campaña de control del uso de patinetes y bicicletas por las aceras y zonas peatonales, a una persona que circulaba con un patinete con capacidad de alcanzar un máximo de 77,5 kilómetros por hora.

Según ha informado el consistorio, los agentes interceptaron en la Plaza Bide Onera a una persona que circulaba con un patinete, a velocidad elevada, por zona peatonal.

Los agentes realizaron las comprobaciones de la documentación constatando como el Vehículo de Movilidad Personal no se encontraba registrado y que carecía de placas de matrícula y seguro obligatorio. Ante esta situación, procedieron a la inmovilización del vehículo para realizar las comprobaciones de velocidad con el velocímetro homologado, que arrojó un resultado de 77,5 km/h cuando la velocidad máxima legalmente permitida es de 25 km/h.

El conductor del patinete, además de las sanciones administrativas por la falta de registro (100 euros), seguro obligatorio (800 euros), permiso de circulación (200 euros) y permiso de conducir (500 euros), se enfrenta a un posible delito contra la seguridad vial dado que carecía de permiso o licencia de conducción.

Estas actuaciones son posibles tras la adquisición por parte del Área de un velocímetro homologado pionero en las Policías Locales, ha indicado el consistorio.