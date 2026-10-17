PP acusa a PNV de ser "cómplice" en el "bloque de involución en todo" de Sánchez y espera que la sociedad "reaccione"

Santiago López, Esther Martínez, Mª Jesús Moro, Javier de Andrés, Amaya Fernández y Nerea Llanos en la jornada en Bilbao. - PP VASCO

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha acusado al PNV de ser "cómplice" en el "bloque de la involución" democrática y "en todo" que, a su entender, se ha producido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha esperado que la sociedad "reaccione" para que pueda haber, tras las elecciones del 29 de noviembre, "el cambio que Euskadi necesita" y en el que los jeltzales vuelvan a ser "irrelevantes".

De Andrés ha clausurado, junto a la presidenta el PP de Bizkaia, Amaya Fernández, la jornada 'Multirreincidencia: basta de impunidad', organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos en Bilbao. El encuentro ha contado con una mesa redonda en la que han participado la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Mª Jesús Moro, el parlamentario vasco Santiago López y la miembro de la Ejecutiva del PP vasco Nerea Llanos, moderados por la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez.

En su intervención, el presidente del PP vasco ha advertido de que "la gente está cansada de que haya una tolerancia con el delito", que los delincuentes aprovechan para "profesionalizarse", pese a lo cual el Gobierno de Pedro Sánchez "no quiere luchar contra la multirreincidencia".

"Se ponen del lado del delincuente, es normal, es afinidad. Una organización criminal sintoniza con sus colegas", ha señalado De Andrés, que ha destacado que "una de tantas leyes que tenían paralizada" ha sido la relativa a multirreincidencia.

El presidente del PP vasco ha remarcado que "quedan muchas cosas por hacer" en esta materia y ha abogado por entender que la multirreincidencia "es un delito grave" y que las personas que "viven de esto" se "vuelvan a su país". "Ni el Partido Socialista ni sus socios están dispuestos a llevarlo adelante. ¿Por qué? Esperarán que algun día igual les acaben votando", ha criticado.

De Andrés ha esperado que "la sociedad reaccione" y pueda haber en la próxima legislatura una "mayoría suficiente" en las Cortes que haga frente a la "involución democrática" que, a su entender, supone que el Gobierno haya estado "una legislatura entera sin presupuestos" o que lleve a la Diputación Permanente del Congreso las medidas en vivienda para ser aprobadas "en contra de la mayoría" que rechazó los decretos en el pleno.

El dirigente popular ha acusado al PNV de ser "responsable" también de esta situación y, en este sentido, ha advertido de que votar a los jeltzales, es "lo mismo que votar al PSOE y a Bildu, es votar a un bloque de involución democrática y de calidad de vida".

De este modo, ha señalado que, aunque "ellos se llaman gobierno de progreso", ha habido "involución en todo" porque se está "mucho peor" en seguridad, en vivienda o en capacidad adquisitiva de los salarios. De "todo lo que ha sucedido", considera al PNV "no socios, sino cómplices del PSOE".

A juicio de Javier de Andrés, la formación de Aitor Esteban ha sido "ya irrelevante" en la legislatura, en la que, además de "asociarse" con los socialistas en asuntos como multirreincidencia u ocupación, "no ha aportado nada" en temas como el hecho de que "no hayan podido concurrir al contrato de 30.000 millones de Renfe" las las empresas vascas Talgo y CAF porque las condiciones establecidas "les dejaban fuera".

Tras considerar "muy conveniente" que los jeltzales "vuelvan a ser irrelevantes" pero con un gobierno del PP, ha confiado en que "se imponga la sensatez" y que se produzca "el cambio que Euskadi necesita".

Por su parte, la presidenta del PP en Bizkaia ha incidido en que los datos de multirreincidencia en Bizkaia son "preocupantes" ya que, según ha advertido, el pasado año 545 personas fueron detenidas en este territorio "por cometer varios delitos similares" y "muchas" víctimas se cuestionan "la utilidad" de presentar denuncias porque "entran los delincuentes por una puerta del juzgado y salen por la de enfrente".

Amaya Fernández ha reivindicado que es precisa una "respuesta completa" y ha defendido que el PP ha sido "constante" en la lucha contra la multirreincidencia en las Cortes pero ha sufrido "el bloqueo irracional" de los partidos que apoyan al Gobierno, incluido el PNV, al que "luego se le llena la boca de que van a Madrid a defender Bizkaia".

También ha censurado el modelo de las instituciones vascas que "se basa en retocer las estadísticas para ver si titular aguanta el desastre" en seguridad. Según ha criticado, "no se escucha a los policías" que reivindican más recursos, se "politiza" la Ertzaintza nombrando "mandos obedientes con el partido, se pretende que "se vayan a Andalucía y a Ceuta" Policía Nacional y Guardia Civil, y se "ponen de perfil" cuando hay "actuaciones complicadas frente a la izquierda radical".

Por su parte, ha reivindicado una presencia policial "realmente disuasoria" para que no se delinca, dotar a las policías de "suficientes efectivos y medios" y colaboración entre los distintos cuerpos policiales.

Asimismo, frente a la "política permisiva" hacia "algunos que piensan que pueden venir a Bizkaia a delinquir", ha pedido que se abra en Bizkaia "un centro de internamiento para extranjeros para agilizar los procedimientos de expulsión". También ha defendido la necesidad de dotar de medios a los juzgados para que la respuesta esté "a la altura de las víctimas que sufren los delitos".