PP ofrece al Gobierno foral un acuerdo presupuestario en Gipuzkoa basado en "diálogo y negociación"

Pide a Mendoza que lidere la Diputación "por encima de los intereses del PNV" y una "apuesta ambiciosa y plural" para el territorio



SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Mikel Lezama, ha planteado al Gobierno foral un acuerdo presupuestario que "supere la rigidez política" que derivó en la presente prórroga presupuestaria y ha ofrecido los tres votos de su partido para la consolidación de las Cuentas para el próximo año sobre la premisa de "diálogo y negociación".

Lezama también ha pedido "correspondencia en los planteamientos" que les ofrezca el PP, "prioridad en el aumento de los recursos para atender a los más envejecidos, modernización de infraestructuras culturales, deportivas y de ocio, y una correspondencia en la reforma fiscal para garantizar la competitividad, la igualdad social, la innovación, el empleo y el bienestar".

En el Pleno de Política General celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Lezama ha incidido en la importancia de dar "credibilidad, realismo y sentido" a las instituciones para hacer frente a "los populismos de uno y otro lado que ganan terreno" y no "ahondar en el descrédito político".

El portavoz del PP ha destacado que "por segunda vez en la historia de nuestra reciente democracia", Gipuzkoa no tiene un Gobierno "con mayoría suficiente para sacar proyectos y reformas adelante sin el concurso de otros".

Tras recordarle que uno de los tres votos del Partido Popular en la Cámara foral le hicieron a Mendoza diputada general de Gipuzkoa, le ha advertido de que "para sacar adelante esta Legislatura tendrá que avenirse al pacto entre diferentes porque si no, estará en el poder, sí, pero no podremos avanzar como sociedad".

"Gobernar no es resistir en el poder. Gobernar es transformar. Lo cual obliga a este Gobierno en minoría a alcanzar acuerdos, a buscar puntos de encuentro entre diferentes", ha afirmado.

A su juicio, los retos son "salir de su tradicional zona de confort" porque el Ejecutivo de PNV y PSE "no puede actuar como si gozaran de una mayoría que no tienen". "Olano, González de Txabarri, Sudupe, Eli Galdós, gobernaron con mayorías suficientes. Ustedes no. Ellos podían prescindir de alguna manera de esta Cámara. Ustedes no", ha remarcado.

"Las dinámicas de nuestro pasado reciente eran otras de mayorías. La suya y la de su Gobierno solo puede ser de entendimiento y negociación. Ésa es la realidad y creo que es bueno que sea así. Que del contraste entre diferentes se derivan las mejores ideas y los mejores planteamientos", ha dicho.

PATRIMONIALIZAR LAS INSTITUCIONES

Lezama se ha mostrado convencido de que "deberían entender que lo que esta Diputación haga no es patrimonio de un partido o dos, del PNV o el PSE-EE, sino que lo es del conjunto de la ciudadanía guipuzcoana". "Basta ya de patrimonializar las instituciones por parte de los partidos políticos", ha enfatizado.

En su opinión, "si este Gobierno es capaz de sacudirse esos vicios y enfoca todas sus energías en alcanzar acuerdos entre diferentes para beneficio del conjunto de la sociedad, estaríamos dando un ejemplo de democracia con mayúsculas, de utilidad y de prestigio a las instituciones más necesario hoy que nunca".

Además, ha censurado que "es un desastre que las ejecutivas regionales del PNV y PSE condicionen los necesarios pactos en Gipuzkoa" porque "así no se construye país y no avanzaremos". "Si ustedes, señora Mendoza y señor Asensio, no son capaces de defender nuestros intereses por encima de los de su partido, será imposible el avance y la transformación durante esta Legislatura de minoría", ha insistido.

En cualquier caso, Mikel Lezama ha asegurado que el "ánimo y objetivo constructivo" del PP "no va a cambiar". También se ha referido a reforma fiscal, que "debería marcar un hito de innovación y justicia redistributiva, fomentando la actividad de las principales palancas de transformación del Territorio, corregir las desigualdades y garantizar las inversiones de los retos que enumeraba".

Por otro lado, ha preguntado a Mendoza si "¿la reforma del estatuto de Autonomía de Gernika que ustedes reclaman debe enfocarse sobre el derecho a decidir, en vez de sobre una necesaria descentralización vasca en favor de los Territorios Históricos y las necesidades de financiación que asumimos ya?". "Necesitamos valentía y claridad para encarar el cambio", ha enfatizado.

"POSTUREO IDENTITARIO"

Tras reclamar "líderes políticos realistas y centrados en los retos sociales y económicos a los que nos enfrentamos y menos postureo melancólico e identitario", el dirigente popular ha pedido "más realismo y menos utopía patriótica".

"La realidad sobre la que tiene que actuar este Gobierno tiene más que ver con el envejecimiento de nuestra población, la necesidad de crear más residencias, mejores cuidados, el transporte público o las infraestructuras que con el derecho a decidir y la soberanía", ha defendido.

El portavoz popular ha pedido a Mendoza que sea "una diputada menos encorsetada al partido y que lidere el Territorio, salga del batzoki y de su despacho, se reúna con el Lehendakari, sí, y defienda nuestros intereses como lo ha hecho con Ezkio Itsaso, que se reúna con el Gobierno de España y defienda ahí nuestros intereses". "Usted, no el señor Ortuzar o el señor Esteban. Vaya a Bruselas y defienda nuestros intereses", ha instado.

Finalmente, Mikel Lezama ha insistido en que en la medida en que Mendoza y su Gobierno ofrezcan "muestras de defensa de los intereses de Gipuzkoa ante el resto de actores económicos, sociales y políticos", contará con "todo el apoyo" del PP "para el Presupuesto, para la Reforma Fiscal, para la estabilidad y progreso, si es capaz de liderar esta institución por encima de los intereses del PNV y si su apuesta es ambiciosa y plural para Gipuzkoa".