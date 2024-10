PP de San Sebastián defiende cenas solidarias en "entornos controlados" y supervisados por Servicios Sociales y policía

SAN SEBASTIÁN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha opinado, tras la decisión del Gobierno municipal de PNV y PSE-EE de suspender las cenas solidarias que el colectivo ciudadano Kaleko Afari Solidarioak (KAS) reparte en el barrio de Egia alegando motivos de inseguridad en la zona, que estos repartos deberían llevarse a cabo en "entornos controlados" y con "supervisión" de los Servicios Sociales y la Guardia municipal.

En declaraciones a los medios en San Sebastián después de que el Gobierno municipal donostiarra haya decidido suspender las cenas solidarias que el colectivo ciudadano Kaleko Afari Solidarioak (KAS) en Egia, Corominas, que acudió el pasado lunes a la concentración sin autorización convocada en redes sociales contra la inseguridad en la zona, ha señalado que "desgraciadamente" la delincuencia "lleva durante muchos años incrementándose" en la capital guipuzcoana y el Gobierno municipal "hasta ahora no había tomado ninguna medida al respecto".

"Nosotros hace ya un año solicitamos que se prohibieran esas cenas, no porque nos parezca mal que en Sebastián la gente que está en la situación más precaria tenga acceso a comidas calientes", ha recordado. En este sentido, ha explicado que de lo que está en contra su grupo municipal es de que se den "en la calle de esta forma".

"Creemos que ese rol no tiene que asumir el Ayuntamiento", que, además, tiene que "asegurar que todas esas personas tengan acceso a los servicios sociales, a plataformas de formación dirigidas a la empleabilidad y a una efectiva integración en la sociedad", ha indicado.

Para Borja Corominas, "no tiene ningún sentido dar de comer a la gente y luego dejarlos malvivir en la calle". Además, ha opinado que suspendiendo las cenas solidarias únicamente en el barrio de Egia lo que hace el Ejecutivo municipal es "trasladar el problema a otro barrio". "No sé si esa es la solución", ha señalado.

Para el portavoz del PP, el Ejecutivo local de PNV y PSE-EE "se desentiende de estas personas y las deja a su suerte". "Yo no quiero que suceda esto y quiero que el Ayuntamiento de San Sebastián se haga cargo de todos los donostiarras", ha aseverado, para añadir, a continuación, que para él "los donostiarras son los que han llegado ayer y los que llevan 20 generaciones en la ciudad" y, por ello, "la ciudad se tiene que hacer cargo de todos".

No obstante, ha subrayado que, "si esas personas deciden no integrarse, deciden rechazar esa mala atendida que les ofrece la sociedad y pasan el día delinquiendo y generando disturbios y altercados, lógicamente esas personas no tienen cabida en la sociedad y no deberían recibir ningún tipo de ayuda".

Para Corominas, las cenas solidarias se podrían seguir repartiendo pero "supervisadas" por los Servicios Sociales y la Guardia municipal y "en entornos seguros", porque ahora "casi se tira la comida".

Así, ha afirmado que "muchas veces los voluntarios dicen que han tenido que dejar de dar comidas porque se abalanzaban sobre las comidas y había unos jaleos y unas peleas increíbles". "¿Cómo la ciudad de San Sebastián se puede permitir tener a gente peleándose por comida?", se ha preguntado.

A su juicio, hay que "conseguir es que esas cenas, las dé el Ayuntamiento, los servicios sociales municipales, en entornos controlados, con apoyo de los servicios sociales y con vigilancia de la Policía Municipal", algo en lo cual, a su juicio, el Gobierno municipal se tenía que "haber puesto las pilas hace mucho tiempo".

PARTICIPACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN

Sobre su participación el pasado lunes en la concentración ciudadana convocada sin autorización contra la inseguridad en Egia que acabó en un enfrentamiento entre vecinos y agentes de la Ertzaintza, Corominas ha lamentado que había "una serie de agitadores profesionales", que ha vinculado a la izquierda abertzale, como los que se veían "hace 20 años en esta ciudad, pero que, gracias a Dios, no dan tanto miedo ahora como entonces".

"Alguno de ellos vino a mí, se saltó el cordón policial y al oído me iba susurrando amenazas e insultos", ha relatado. "Esperando que yo reaccionara, para él hacerse la víctima y decir, bueno, pues, justificar su presencia ahí", ha señalado. Además, ha afirmado que acudirá a todas las concentraciones como la del pasado lunes en Egia que se convoquen, "si tienen permiso".