Pradales destaca la importancia de la gastronomía "en nuestra vida social y comunitaria", en la entrega del BCWP

El chef Torres dice que la falta de comida es "el arma más letal del ser humano" y cree que para ayudar "simplemente hay que tener ganas"

SAN SEBASTIÁN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que la edición de este año del Basque Culinary World Prize (BCWP), que ha recibido el chef Andrés Torres, "comparte un mensaje global: el compromiso con la educación alimentaria, la integración social y la diversificación del talento". "Un mensaje que demuestra la importancia de la gastronomía en nuestra vida social y comunitaria, en nuestro país y también en el planeta", ha resaltado.

Andrés Torres ha recogido este miércoles el Basque Culinary World Prize 2024, que ha recibido por su labor en favor de la seguridad alimentaria en diez países y su intervención desde la gastronomía en diferentes situaciones de crisis a nivel global, así como por la creación de 'Casanova', un restaurante que, basado en prácticas sostenibles, demuestra que "otra mirada a la gastronomía es posible".

La ceremonia de entrega ha tenido lugar en Basque Culinary Center, en San Sebastián, en la que, además del Lehendakari, han estado presentes autoridades y personalidades destacadas del sector de la gastronomía y alimentación de Euskadi, como la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo; el presidente del Jurado de Basque Culinary World Prize, Joan Roca; Joxe Mari Aizega, director de Basque Culinary Center; o el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

En su intervención, el Lehendakari ha destacado que Andrés Torres representa "una mirada distinta a la gastronomía, una mirada personal y profesional que se resume en una palabra: compromiso".

"En euskera utilizamos un término que considero apropiado para esta ocasión: 'sukalde lana'. En principio podría traducirse de manera literal como 'trabajo de cocina', pero su sentido va más allá. Representa todo el esfuerzo y compromiso previo necesario para la consecución de un logro", ha afirmado, para añadir que el chef "simboliza ese esfuerzo y compromiso silencioso que hoy ponemos en valor con este premio tan merecido".

Pradales ha apuntado que el premio Basque Culinary World Prize es "un reconocimiento personal y profesional, local y global". "Reconocemos un compromiso personal y una trayectoria profesional, con raíces y abierta al mundo, a personas que actúan en el ámbito local, en el kilómetro cero de la gastronomía, con una visión global, personas que impulsan iniciativas transformadoras en innovación, tecnología, educación, medio ambiente, salud, industria alimentaria, desarrollo social y económico", ha afirmado.

En esa línea, ha incidido en que con este galardón se premia "la iniciativa y capacidad" de Andrés Torres, que "lucha por la seguridad alimentaria y los derechos de la infancia en diez países, organiza intervenciones de emergencia en zonas de guerra y catástrofes y trabaja la sostenibilidad y la autosuficiencia".

INICIATIVAS TRANSFORMADORAS

El Basque Culinary World Prize (BCWP) reconoce la labor de chefs con iniciativas transformadoras en áreas como innovación, tecnología, educación, medio ambiente, salud, industria alimentaria y desarrollo social y económico. El premio es otorgado por el Gobierno Vasco, en el marco de la estrategia integral Euskadi-Basque Country, y Basque Culinary Center.

Andrés Torres es fundador y presidente de la ONG Global Humanitaria, dedicada a luchar por la seguridad alimentaria y los derechos de la infancia en diez países, con más de 200 comedores escolares, y a realizar intervenciones de emergencia en zonas de guerra y catástrofes, a través de las que facilita el acceso a alimentos, agua, higiene, salud, refugio y educación básica.

También chef y propietario del restaurante Casanova, en el Penedés (Cataluña), "ejemplo de cómo trabajar de verdad la sostenibilidad y la autosuficiencia" que le ha valido una Estrella Verde Michelin.

Parte de sus beneficios sirven para financiar Global Humanitaria y algunas de sus prácticas de cocina sostenible y de sus elaboraciones se basan en los conocimientos adquiridos en las comunidades en las que la ONG está implantada.

La dotación económica de 100.000 euros del Basque Culinary World Prize servirá para apoyar las iniciativas del chef que "benefician a las personas, al medio ambiente y a la sociedad".

"AYUDA SOCIAL"

Al recoger el Basque Culinary World Priza, Andrés Torres ha manifestado que es "un honor" recibir este premio y ha agradecido el apoyo que tanto Gobierno Vasco como Basque Culinary Center prestan tanto a los cocineros como a las personas que trabajan en las ONGs porque "es muy difícil hacer ayuda social".

En esa línea, ha incidido en la importancia de lo que ha denominado "necesidades sentidas". "El dinero es muy importante, porque con el dinero se hacen muchísimas cosas, pero con ilusión también", ha señalado tras recordar que lleva 30 años trabajando en países como Perú, Colombia, Bolivia, India, Camboya, o Costa de Marfil, en áreas, como la educación, la cultura y la sociedad, la salud y la alimentación.

El chef ha señalado que gracias a aportaciones como la de este galardón "podemos hacer muchísimas actividades con las personas que más lo necesitan, y sobre todo desde la cocina". "Siempre he dicho que la comida es algo que le hace falta a todo el mundo, pero si esa comida desaparece, se convierte en el arma más letal del ser humano. Es peor que las bombas y los misiles", ha expresado.

Torres ha asegurado que, tras recibir este premio, "muchísimos cocineros de todo el mundo se han puesto en contacto con nosotros, para decir, oye, quiero ayudar. Porque a veces uno quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo" y, según ha dicho, "simplemente hay que tener ganas. Mirar hacia la lente y no mirar hacia atrás".

"Porque si a nosotros nos pasara lo que le pasa a la gente que vemos ahí afuera, nos gustaría que nos ayudaran. Tenemos el compromiso de ser solidarios con la gente que más lo necesita. No tenemos que cambiar nuestras vidas, no tenemos que hacer grandes hazañas. El mundo no lo vamos a resolver ninguna ONG, vamos a aportar nuestro gran arena", ha destacado.