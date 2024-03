Pradales insta a la IA a "cambiar su modelo político de ensuciar a la Ertzaintza" en vez de exigir otro modelo policial

Cree que Otegi no es la persona "más legitimada, desde el punto de vista ético, para poner en cuestión el modelo de la Ertzaintza"



BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha emplazado este viernes a la izquierda abertzale a "cambiar su modelo político de ensuciar a la Ertzaintza" en vez de exigir tanto otro modelo policial. Además, cree que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no es la persona "más legitimada, desde el punto de vista ético, para poner en cuestión el modelo de la Ertzaintza", cuando "hace 40 años militaba en una organización política que puso en la diana" a la Policía autonómica vasca.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Pradales ha recordado que la Ertzaintza nace con un modelo policial de cercanía y de proximidad, y ha destacado que, cuando "desgraciadamente ETA le pone la diana, tiene que modificar el modelo".

También se ha referido al posterior terrorismo yihadista y otros problemas que tuvo que enfrentar la Policía autonómica tras desaparecer la banda, y ha dicho que en estos años hay que "ir volviendo, de alguna forma, a recuperar ese modelo de Policía de proximidad, comunitaria".

En todo caso, ha señalado que "eso requiere cierto tiempo de adaptación". "A mí lo que me parece que la Ertzaintza, sobre todo, tiene que jugar el papel de la prevención de la delincuencia y, cuando se produce un delito, hay que aplicar toda la fuerza de la ley", ha defendido.

El candidato jeltzale ha dicho que la Ertzaintza está para proteger a la ciudadanía vasca y para que "ande tranquila y segura por la calle". En este sentido, ha advertido: "con el delincuente, tolerancia cero".

Lo que a él le preocupa, según ha reconocido, son "algunas polémicas" que han surgido en las últimas semanas, porque hay "partidos políticos que ponen el foco sobre la Ertzaintza y no sobre el alborotador, el agitador o el delincuente". "Aquí el foco hay que ponerlo sobre el delincuente y el agitador", ha insistido.

Imanol Pradales cree que la Ertzaintza es "una de las instituciones con mejor imagen en este país". "Siempre hemos sentido a la Ertzaintza, no solo como parte de nuestro autogobierno,sino como una Policía integral, cercana, que hace lo que le toca. Hay quien juega a ensuciar la imagen de la Ertzaintza. Igual hay que cambiar el modelo político que algunos históricamente han jugado", ha afirmado.

En concreto, ha precisado que "igual hay que cambiar el modelo de la izquierda abertzale en relación con la Ertzaintza, y no tanto el modelo policial".

EL PASADO DE LA IA

En cuanto a sus apelaciones al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por sus críticas a la Policía vasca, para que responda "donde estuvo hace 40 años" cuando ETA amenazaba y asesinaba a ertzainas, ha asegurado que no es que quisiera "recordar el pasado de nadie".

"Yo sé que estamos en un momento en el que a la izquierda abertzale no le suele gustar que la recuerden su pasado, y yo no pretendí recordar el pasado. Simplemente, lo que quise decir es que no me parecía que el señor Otegi era la persona, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, que estaba más legitimada para poner en cuestión el modelo de Ertzaintza, cuando él hace 40 años militaba en una organización política que puso en la diana a la Ertzaintza", ha añadido.

En esta línea, ha explicado que él solo dijo que a él "aquello" le retrotraía "a un momento muy duro", que fue cuando el ertzaina Iñaki Totorika, compañero suyo de ikastola, fue asesinado por ETA el 9 de marzo de 2001, cuando tenía 25 años de edad, en una trampa con un coche bomba en Hernani (Gipuzkoa). "Y me parecía que lecciones, las justas (por parte de Otegi)", ha reiterado.