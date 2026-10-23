Pradales, "muy preocupado" por las detenciones de Irun, afirma que condenar el terrorismo es "un imperativo democrático"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que "le preocupa mucho" la detención el pasado sábado en Irun (Gipuzkoa) de dos jóvenes vascos investigados por terrorismo, y ha subrayado que "deslegitimar y condenar todo tipo de terrorismo y violencia" es "un imperativo democrático, social y político".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de Vox sobre el trato del Gobierno autonómico a las víctimas del terrorismo.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado la actitud del Gobierno Vasco hacia los colectivos de víctimas, una postura que ha atribuido al hecho de que al Ejecutivo autonómico "le molesta que las víctimas denuncien públicamente su política penitenciaria".

Además, ha censurado la "nefasta gestión" del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al que ha reprochado que la Ertzaintza no detuviera hasta este pasado sábado a dos jóvenes investigados por un supuesto delito de terrorismo, pese a que ambos ya habían sido interceptados en un control del alcoholemia el 26 de septiembre.

El lehendakari ha defendido que su Gobierno actúa siempre "con transparencia y respeto" hacia las asociaciones de víctimas, con las que mantiene "un compromiso institucional de protección, atención y acompañamiento".

"Nuestra obligación como gobierno, y también la de toda la sociedad vasca, es poner a las víctimas en el centro, acompañarlas en ese infierno que les ha tocado vivir y que nunca eligieron, para que no sufran más de lo que ya lo han hecho y, sobre todo, para evitar su revictimización", ha añadido.

A su vez, ha recordado a Amaia Martínez que todas las decisiones del Gobierno Vasco en el ámbito penitenciario "cumplen estrictamente la ley y cumplen las sentencias judiciales". "Es un juez quien tiene siempre la última palabra", ha subrayado.

El lehendakari ha puesto de manifiesto que su gobierno "seguirá combatiendo cualquier señalamiento a la Ertzaintza o enaltecimiento en el ámbito de la violencia que se produzca en este país".

En este sentido, en referencia al arresto de este pasado sábado, ha manifestado que lo sucedido le "preocupa mucho". "Todas y todos deberíamos aceptar y compartir un suelo ético común, deslegitimar y condenar todo tipo de terrorismo y violencia, todas y todos", ha afirmado, para advertir a continuación de que esto es "un imperativo democrático, social y político".

"RIMAS" QUE "BANALIZAN"

Por otra parte, tras reafirmar el "compromiso" y la "empatía" del Gobierno Vasco con las víctimas del terrorismo, ha reprochado a Martínez que Vox se dedique precisamente a "lo contrario". Por ese motivo, ha pedido a esta formación que "deje de utilizar las víctimas para obtener réditos partidistas", algo que, según ha recordado, es algo que "muchas de ellas les han pedido en numerosísimas ocasiones".

"Dejen de utilizar rimas con nombres de asesinos, banalizando el terrorismo; dejen de decir, como han hecho, que algunas víctimas tienen síndrome de Estocolmo; entiendan la diversidad y pluralismo de victimas y asociaciones; y no intenten apropiarse de su voz en exclusiva", ha añadido.