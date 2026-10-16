Pradales pide a Europa proteger "sin dilación" al sector de automoción y marcar "un rumbo claro" por el 'Made in Europe'

El Lehendakari, Imanol Pradales, del acto celebrado en el AIC-Automotive Intelligence Center, - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que Europa tiene que "proteger sin dilación" su mercado industrial, la industria europea de automoción y su competitividad y ha pedido a Bruselas que marque "un rumbo claro" para defender los intereses del sector y "apostar sin fisuras por el 'Made in Europe'".

Además, ha destacado que Euskadi se "juega mucho" en automoción pero tiene "fortalezas" pese a la "complejidad" del momento para afrontar el "nuevo paradigma de movilidad" y cree que será "fundamental" el apoyo del AIC.

Pradales ha realizado esta reflexión en el marco del acto celebrado en el AIC-Automotive Intelligence Center, ubicado en el parque empresarial de Amorebieta (Bizkaia), con motivo del 20 aniversario del centro.

El lehendakari ha destacado que AIC fue una apuesta pionera a nivel europeo, tanto en contenidos como desde el punto de vista de la innovación abierta.

Según ha subrayado, AIC no era un parque empresarial, no era un centro de investigación, un campus universitario, o un think-tank pero tenía "un poco de todos ellos", ya que unía en un mismo espacio empresas diversas, grandes y pequeñas, instituciones públicas y agentes para compartir conocimiento, desarrollo tecnológico o formación.

Por lo tanto, se demostró que se podía ser "competidores y compañeros de viaje" al mismo tiempo. Pradales ha indicado que Euskadi se "juega mucho" en automoción y ha recordado que hay unos 40.000 empleos, es una cuarta parte de la producción industrial y alcanza casi 25.000 millones de euros de facturación con más de 300 empresas.

"Hoy, AIC es un referente para todos ellos para afrontar la incertidumbre y las transformaciones", ha remarcado. El Lehendakari ha destacado que AIC fue el primer centro europeo de inteligencia aplicada a la automoción y ha apuntado que la fundación se creó en un "momento de bonanza, en 2006, gracias a la suma de fuerzas entre el sector público y la iniciativa privada.

No obstante, la inauguración del centro tuvo lugar tres años después, en plena crisis mundial, y, según ha señalado, la automoción vasca "capeó aquel temporal diversificando mercados, productos y tecnología llegando a batir, con el tiempo y hasta hace muy poco, récords de actividad y empleo".

A su juicio, AIC fue fundamental para superar "aquella gran crisis" y se ha mostrado convencido de que "lo volverá a ser ahora, ante la profunda transformación que está viviendo el sector".

Asimismo, tras poner en valor la apuesta realizada por la Diputación Foral de Bizkaia para poner en marcha este proyecto, ha asegurado que hoy AIC no existiría "si no fuese por la visión y compromiso personal de Jose Luis Bilbao en su lanzamiento; el papel de Unai Rementeria en su crecimiento y consolidación; y el que está jugando Elixabete Etxanobe en su proyección al futuro, con el Distrito AIC como punta de lanza".

Por lo tanto, ha dado las gracias a los responsables de la Diputación de Bizkaia por la contribución que desde Bizkaia siempre han hecho "al sector del automóvil, a su competitividad y a la generación de bienestar para todo el país".

ESCENARIO "COMPLEJO"

El Lehendakari ha destacado que el sector de automoción vasco exporta el 90% de su producción y ha reconocido que el escenario actual es "muy complejo", debido a la "incertidumbre" geopolítica y regulatoria; los costes derivados de la inflación; la "feroz" competencia china; los aranceles norteamericanos y las "enormes dificultades" entre los fabricantes europeos.

A ello, según ha añadido, hay que sumarle "la complejidad y la fragmentación" que introducen las nuevas tecnologías y la "lenta toma de decisiones" en la UE.

No obstante, ha subrayado que en Euskadi hay fortalezas para aprovechar las tendencias que están dibujando "un nuevo paradigma de movilidad". En concreto, ha citado a las empresas tractoras, una industria auxiliar de "gran resiliencia", centros de I+D+i y formación punteros, e iniciativas pioneras de colaboración público-privada como AIC, Mubil o BAM.

"Estamos trabajando para alinear todas nuestras capacidades a través del Plan de Industria 2030, donde este es uno de los sectores tractores con Proyectos Transformadores en el automóvil como el de Fabricación Flexible o el HUB de combustibles renovables", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que se necesita de "todo el compromiso" de la UE y Bruselas debe "marcar un rumbo claro" para defender los intereses del sector y "apostar sin fisuras por el 'Made in Europe'". En este sentido, cree que el acuerdo alcanzado con China es "un paso en la buena dirección", pero "hacen falta muchos más".

"Europa tiene que proteger, sin dilación, su mercado industrial, la industria europea de automoción y su competitividad. Estamos hablando del futuro de nuestro empleo, nuestra prosperidad y nuestro bienestar. Y eso pasa, también, por defender a su sector de automoción ante otras empresas y otros países, protegiendo la cadena de valor, y garantizando relaciones comerciales y de competencia justas", ha reclamado.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha recordado que en mayo, en el AIC, uno total con 41 regiones europeas con un peso específico del sector de automoción firmaron la 'Declaración de Bilbao'.

"Defendimos el papel que podemos y debemos jugar en la descarbonización competitiva, y en el diseño y la ejecución de políticas europeas como la Ley de Aceleración Industrial o el Plan de Acción para el Automóvil. El debate debe dar paso, cuanto antes, a la acción. Es el momento de actuar", ha apuntado.

ARRIORTUA

El Lehendakari ha tenido unas palabras para Jose Ignacio López de Arriortua, ingeniero y empresario vasco, que "marcó un antes y un después en la industria automovilística mundial, aunando talento, ambición, y una visión tremendamente innovadora".

Según ha destacado, fue "un visionario, un adelantado a su tiempo". "Vasco por los 4 costados, y de Amorebieta, tuvo siempre claro que quería contribuir al progreso y bienestar de su país", ha dicho.

Pradales ha subrayado, tras pasar por las grandes empresas del automóvil mundial, puso su conocimiento al servicio de la industrialización de Euskadi y proyectó en los años 90 del siglo pasado un sueño, el de fabricar el vehículo del futuro, en su Amorebieta natal.

"Lo hizo con el entusiasta apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y BBK, que adquirieron un millón de metros cuadrados de terreno. Es el suelo que hoy pisamos. Un desgraciado accidente truncó aquella iniciativa. Pero 8 años después, en este suelo y con el mismo espíritu audaz y emprendedor, vio la luz AIC", ha subrayado.

Por último, Pradales ha indicado que en Euskadi lo que es "bueno para la automoción, es bueno para la industria, para el bienestar y para el crecimiento del país" y ha valorado que AIC nunca ha dejado de "mirar hacia adelante".