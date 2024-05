Pradales (PNV) apuesta por "abrir vías de protagonismo a las realidades nacionales que conforman la UE"

Advierte contra "el peligroso juego de la polarización" y llama a "cerrar el paso" a los "extremismos de derechas e izquierdas"



BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a Lehendakari del PNV y parlamentario, Imanol Pradales, ha apostado por "abrir espacio y vías de protagonismo a las realidades nacionales que conforman la UE y avanzar en ese camino". "Europa debe construirse desde los pueblos y no sólo desde los Estados, y seguiremos dando pasos adelante hacia ese objetivo", ha asegurado.

Además, ha advertido contra "el peligroso juego de la polarización" y ha realizado un llamamiento al voto a los jeltzales para "cerrar el paso" a los "extremismos y populismos de derechas e izquierdas".

Pradales ha participado este viernes por la tarde en la primera jornada de campaña a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio en un acto del PNV celebrado en Santurtzi (Bizkaia), en el que ha arropado a la cabeza de lista jeltzale, Oihane Agirregoitia, y en el que también ha intervenido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

El que previsiblemente será investido Lehendakari en el Parlamento el próximo 20 de junio ha afirmado que Santurtzi, su pueblo natal, "es símbolo de mantener viva la memoria democrática". "A poca distancia de aquí, en el puerto, hay una escultura que nos recuerda que hace 87 años muchas familias vascas tuvieron que separarse de sus hijas e hijos, que tuvieron que subirlos a un barco para que en países como Francia, Reino Unido, Rusia o Bélgica encontraran un lugar más seguro en el que vivir", ha afirmado.

El dirigente jeltzale ha recordado que "fue el horror de la Guerra Civil, y los niños y niñas de la guerra", una drama al que "toda una generación tuvo que hacer frente; el drama de la guerra, el fascismo y el totalitarismo, y sus peores consecuencias". "Debemos defender y cultivar día a día la democracia y sus valores fundamentales. Se lo debemos a todas y todos ellos. Se lo debemos a la historia de nuestro país, y también a nuestros hijos y nietos", ha añadido.

También ha rememorado que, poco tiempo después de la Guerra Civil, estalló la Segunda Guerra Mundial, y "el horror se extendió por todo el continente". "Os cuento todo esto porque la Unión Europea que hoy conocemos como proyecto político, económico y social, nació precisamente para hacer frente a esa barbarie, para unirnos frente a la adversidad, para no volver a vivir el horror de la guerra, para defender los valores de la paz, la libertad, la igualdad, la convivencia, los Derechos Humanos y el respeto al diferente", ha apuntado.

Según ha subrayado, son valores fundacionales del proyecto europeo, "innegociables", que el PNV "comparte y defiende". "No lo olvidemos jamás, porque es mucho lo que nos jugamos el 9 de junio. Nos jugamos qué tipo de Europa vamos a seguir construyendo y es fundamental que Euskadi siga teniendo voz propia en Europa, que sigamos contando con la voz del PNV", ha añadido.

En este sentido, ha resaltado que la formación jeltzale "no solo creyó desde el primer día en el proyecto europeo, sino que tuvo un papel protagonista en su creación". "El Lehendakari Agirre y el PNV formaron parte de los Nuevos Equipos Internacionales, el germen de la Unión Europea actual. Estuvimos ahí, trabajando, con un compromiso inquebrantable por la democracia y por la libertad, luchando frente a la intolerancia y el fascismo para dar respuesta a un sueño que compartíamos con otros pueblos y naciones europeos", ha manifestado.

"UN SUEÑO AMENAZADO"

El candidato a Lehendakari ha avisado de que se trata de "un sueño que hoy se ve amenazado por el crecimiento de los extremismos, de los populismos, tanto de izquierdas como de derechas, que se retroalimentan entre sí".

Imanol Pradales ha insistido en que estos "extremismos ponen en cuestión los valores de la democracia y participan en el peligroso juego de la polarización política, en el peligroso juego de definir buenos y malos, de establecer trincheras y repartir carnets de quién es legítimo y quién no, de dividir sociedades que no están divididas".

"Lo hacen con el único objetivo de acceder al poder, pero no podemos caer en sus trampas. Los problemas complejos que enfrentamos, que no son pocos, no se resuelven con respuestas simples. No existen fórmulas mágicas para las cuestiones trascendentales", ha precisado.

Por ello, ha dicho que "toca fortalecer las instituciones, creer en la política responsable que, quizá no es la más llamativa, tampoco la más rápida, pero sí la más efectiva".

"No miremos a otro lado, no podemos hacerlo. Como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad. Está en nuestras manos cerrarles el paso. Y para eso tenemos que ir a votar, votar PNV, votar a Oihane Agirregoitia, la voz vasca en Europa y garantía contra los extremismos", ha aseverado.

Pradales ha recordado los años que lleva el PNV "trabajando, tratando de ser protagonistas en la mesa donde se toman las decisiones", de llevar la voz de Euskadi a Bruselas y Estrasburgo. "Y seguiremos por el mismo camino siempre, alejándonos del ruido, evitando las polarizaciones que no llevan a nada", ha apostillado.

MACRORREGIÓN ATLÁNTICA

El dirigente jeltzale ha destacado el liderazgo del PNV en la propuesta de "la nueva Macrorregión Atlántica Europea, un proyecto que busca ser un elemento de presión para que nuestra voz sea tenida en cuenta".

"También hemos presentado en Bruselas el Protocolo sobre las Regiones con competencias legislativas y nacionalidades constitucionales. Y no me olvido de la Eurorregión, un proyecto en el que participamos todos los territorios vascos y que es un referente de colaboración en Europa", ha manifestado.

A su juicio, "Europa ha demostrado que unida es mucho más fuerte, que los problemas compartidos deben enfrentarse de manera colectiva, que compra conjunta de vacunas, el programa erasmus, los instrumentos para proteger el empleo y a los trabajadores afectados por la pandemia, las sanciones unánimes a Rusia por la invasión a Ucrania o los Fondos Europeos Next Generation para la regeneración económica".

Imanol Pradales ha instado a la participación en las urnas el 9 de junio "para hacer realidad el lema europeo, 'Unidos en la diversidad'", y para poder "abrir espacio y vías de protagonismo a las realidades nacionales que conforman la UE y avanzar en ese camino", de la mano del PNV, porque "Europa debe construirse desde los pueblos y no sólo desde los Estados".