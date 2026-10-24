A prisión un hombre tras agredir con un objeto metálico a otro varón en Orduña y causarle lesiones en un ojo

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BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes en el enclave vizcaíno de Orduña a un varón, de 32 años, por un presunto delito de lesiones, tras una agresión a otro varón supuestamente con un objeto metálico que le causó heridas en la cara, y lesiones graves en un ojo. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar la madrugada de este viernes, cuando los agentes se dirigieron a las 05.40 horas al aviso de una agresión a un hombre en la localidad de Orduña.

Los ertzainas encontraron a la víctima en la vía pública, después de haber salido de un portal donde había restos de sangre y desperfectos en el mobiliario. La persona herida, un hombre de 44 años, presentaba lesiones en la zona de la cabeza y un fuerte traumatismo en su ojo izquierdo. La ambulancia movilizada al lugar procedió a su traslado al Hospital de Cruces.

Después de las primeras investigaciones sobre lo ocurrido, agentes de la Ertzaintza se dirigieron a un domicilio para identificar al presunto autor de las agresiones. Junto a la vivienda la patrulla encontró en el suelo una barra metálica con restos de sangre, y también se localizó un cuchillo en la calle, en el interior de una alcantarilla, cerca de donde estaba la víctima. La Ertzaintza ocupó estos dos objetos como posibles evidencias del delito.

Los agentes identificaron en la vivienda al presunto autor de los hechos, que había tenido incidentes y agresiones anteriores con la misma víctima. El hombre, de 32 años, fue detenido por un presunto delito de lesiones. Tiene antecedentes policiales y ha sido arrestado anteriormente en dos ocasiones por la Ertzaintza. La tarde del viernes fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao, donde se decretó su ingreso en prisión.