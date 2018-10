El profesor de la UPV/EHU Ángel Rubio, elegido miembro de número de la principal sociedad científica del mundo, la AAAS

Actualizado 28/02/2011 13:54:39 CET

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ángel Rubio, catedrático de Física de Materiales y director del grupo de NanoBio Espectroscopia de la UPV/EHU, ha sido nombrado 'fellow' de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), la asociación científica más grande del mundo y una organización sin ánimo de lucro que promueve el avance de la ciencia a través de numerosas actividades educativas y divulgativas que, además, publica también la prestigiosa revista científica 'Science'.

Según ha informado la UPV/EHU, Ángel Rubio es el único científico del estado elegido este año miembro de número de la AAAS y sólo otros cuatro cuentan actualmente con esa distinción. Uno de ellos es el catedrático de Física de la Materia Condensada de la UPV/EHU Pedro Miguel Etxenike.

La universidad ha destacado que el consejo rector de la AAAS valora en la elección de sus nuevos miembros las contribuciones realizadas por los candidatos al avance de la ciencia o haber conseguido aplicaciones social o científicamente reconocidas. Ángel Rubio ha sido elegido, en la sección de Física, por "sus importantes contribuciones en la aplicación de la física computacional y teórica a la ciencia de los materiales y la nanotecnología, particularmente en la comprensión de las nanoestructuras de carbono".

GRUPO DE NANOBIO ESPECTROSCOPIA Y ETSF

El catedrático Ángel Rubio dirige el grupo de NanoBio Espectroscopia y es el vicepresidente científico de la infraestructura europea de espectroscopia teórica ETSF. Este grupo, con sede en el Centro Joxe Mari Korta, del Campus de Gipuzkoa, está formado en la actualidad por 25 investigadores, además de otros cinco pertenecientes al grupo que lidera en el Instituto Max Planck de Berlín.

Los estudios del profesor Rubio, y su grupo de carácter teórico, les han convertido en un referente mundial en el campo de la modelización de sistemas a escala nanométrica con el objetivo de comprender o predecir el comportamiento de los materiales ante ciertos estímulos como la luz. Asimismo, han diseñado nuevas técnicas de simulación para conocer cómo actúan las nanoestructuras o las biomoléculas.

El resultado de su trabajo está orientado a aplicaciones específicas, como dispositivos de emisión de luz, nuevos materiales fotovoltaicos, sensores químicos y biológicos, la búsqueda de materiales más eficientes en la recepción y transmisión de energía o la fotosíntesis artificial.

Para Ángel Rubio, su nombramiento como 'fellow' de la AAAS supone "un gran reconocimiento internacional al trabajo realizado desde la UPV/EHU en los campos de la nanociencia y la espectroscopia teórica que han tenido un impacto altísimo en la comunidad científica (con más de 12.000 citas)". Además del reconocimiento personal, ha destacado que es "un reconocimiento a la labor de todo un grupo de excelentes estudiantes y postdocs, que no sólo son recibidos sino buscado por los mejores centros mundiales".

Además de este nombramiento, Rubio ha recibido recientemente una de las prestigiosas ERC Advanced Grants para investigadores senior que otorga el Consejo Europeo de Investigación. El proyecto seleccionado busca desarrollar nuevos materiales que tengan aplicaciones energéticas, utilizando nanoestructuras y biomoléculas, recibirá 1,9 millones de euros y se desarrollará entre 2011 y 2015.

Estas subvenciones del European Research Council sólo se otorgan a los científicos europeos más destacados y a los proyectos más vanguardistas, proyectos capaces de responder a nuevos y trascendentales retos en las fronteras de su campo de conocimiento. A esta edición, la tercera, se presentaron 2.009 propuestas, de las que fueron elegidas 266, trece de ellas de investigadores del estado.