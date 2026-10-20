PSE cree que la responsabilidad los detenidos en Irun es especialmente grave si se confirman los indicios de Fiscalía

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha asegurado que las responsabilidades los dos detenidos en Irun (Gipuzkoa) este pasado sábado, acusados de un delito de terrorismo, son "especialmente graves si se corresponden con los indicios apuntados por la Fiscalía" y ha reiterado su "compromiso firme con la democracia, con la paz y con las libertades".

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional, por presuntos delitos relacionados con actividades terroristas, a los dos arrestados en la localidad fronteriza, después de que en septiembre les interviniera información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos.

El juez ha determinado que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de organización y grupo terrorista, y tenencia y fabricación de explosivos y armas, tal y como ha razonado la Fiscalía, que ha solicitado la prisión provisional para los investigados.

Fuentes del PSE-EE han confiado en que, tras conocer el ingreso en prisión preventiva de las dos personas detenidas por la Ertzaintza en Irun, "la investigación policial y judicial aclare las responsabilidades penales de estas personas".

Según han precisado los socialistas vascos, estas serían "especialmente graves si se corresponden con los indicios apuntados por la Fiscalía", que ha argumentado pertenencia a banda terrorista, tenencia de armas y explosivos, atentado contra la autoridad y desordenes públicos, "así como si están vinculados con alguna organización".

"COMPROMISO FIRME CON LA PAZ"

Además, han precisado que, "en una fecha tan destacada como el 20 de octubre", cuando se cumplen 15 años del anuncio de ETA de poner fin a su actividad terrorista, "solo cabe reiterar que los y las socialistas comparten con el conjunto de la sociedad vasca un compromiso firme con la democracia, con la paz y con las libertades".

Por esta causa, han manifestado que rechazan y condenan "cualquier comportamiento que se aleje del sentir de la inmensa mayoría de vascos y vascas".