PSE dice que Ley de Memoria Histórica y Democrática es "un avance importante" y lamenta que "algunos nieguen su pasado"

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este viernes que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi aprobada este pasado jueves en el Parlamento vasco es "un avance muy importante" y ha lamentado que "algunos nieguen su pasado", en referencia a PP, Vox y Cs que votaron en contra de su aprobación.

Andueza se ha referido de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la aprobación de dicha norma en la Cámara de Vitoria con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU y el rechazo de PP, Vox y Cs.

Así, el dirigente socialista ha destacado que ha sido "muy significativo" el apoyo logrado por la ley, con más del 90% de los parlamentarios a favor, y también "quiénes se han quedado fuera del acuerdo".

"Escuchando las exposiciones de ayer de algunos, pasados los años lamentablemente aún niegan su pasado o las cosas que sus familias o muchos apellidos ilustres hicieron. Negar su pasado no es procedente en una democracia y si miramos las cosas con madurez. Entiendo que, cuando algunos se miran al espejo y ven su pasado quizás sientan vergüenza, pero si alguien se mira al espejo y no le gusta lo que ve, la culpa no es del espejo, sino de su pasado", ha asegurado.

En todo caso, el secretario general de los socialistas vascos ha considerado que la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi supone "un avance muy importante" y ha dicho que espera que lo sea "no sólo mirando a esa época de nuestra historia", sino que sirva también para "dar pasos en nuestro pasado cercano de cara a la convivencia y el futuro de Euskadi".

Además, ha indicado que la norma era "algo que teníamos pendiente con algunas generaciones y con las van a venir", ya que, en su opinión, "debemos explicar a los jóvenes qué pasado hemos tenido en Euskadi y en España, un pasado que muchas veces hace daño, y será beneficioso reconciliarse con el futuro para que no vuelva a suceder".