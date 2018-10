PSE-EE Barakaldo pide que los sin hogar que superen el periodo de estancia del albergue pernocten en el polideportivo

Publicado 19/07/2018 17:56:05 CET

Afirma haber detectado personas que duermen en la calle y pide que se les deje dormir en Lasesarre, tal y como se les permite en invierno

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Barakaldo ha presentado este jueves una iniciativa para que las personas sin hogar que superen el periodo máximo de estancia en el albergue del municipio, puedan ocupar las plazas que queden libres en las instalaciones del polideportivo de Lasesarre.

La iniciativa será debatida en el próximo Pleno Municipal y busca "mejorar el funcionamiento del servicio de acogida nocturna para personas sin hogar del polideportivo de Lasesarre", creado en febrero de 2012.

El texto presentado por el grupo socialista pide a la alcaldesa Amaia del Campo que "dicte las órdenes oportunas para que las personas sin hogar que hayan superado el periodo máximo de estancia trimestral en el servicio de acogida nocturna, fijado en una semana por trimestre, puedan ocupar durante todo el año las plazas que queden disponibles en el polideportivo".

El PSE-EE ha presentado la propuesta al tener constancia de que "desde primavera hay personas que están pernoctando en la calle, existiendo plazas libres en el albergue", cuando en invierno, sin embargo, "a los sin hogar que han superado el periodo máximo de estancia trimestral en el albergue, sí se les permite ocupar las plazas que queden libres".

A juicio del grupo socialista, "parece lógico que, estando disponible un recurso público y existiendo una situación de necesidad, se haga uso del mismo durante todo el año, no solo en invierno". "Y eso no ocurre en el caso del albergue de Lasesarre, que de esta forma no cumple el objetivo para el que fue creado", ha lamentado la concejala del PSE-EE Alba Delgado tras presentar la iniciativa.