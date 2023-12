Quique González recala este sábado y el domingo en el kafe Antzokia de Bilbao con su gira '25 aniversario'

Las entradas para mañana 2 de diciembre están agotadas y el rockero tocará íntegros 'Daiquiri Blues' (sábado) y 'Salitre 48' (domingo)



BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El músico Quique González (Madrid, 1973) recala este sábado 2 de diciembre, con entradas agotadas, y el domingo en el Kafe Antzokia de Bilbao dentro de la gira "25º aniversario" conmemorativa de la publicación de su primer disco.

El tour dio comienzo el pasado 20 de octubre en Vitoria y el rockero madrileño plantea estos conciertos en sala como actuaciones especiales donde viene cambiando el repertorio cada velada e interpreta en algunas veladas determinadas álbumes de su discografía al completo.

En el caso de estos dos conciertos de Bilbao, González y su banda tocarán íntegro el sabado (22.00 horas) Daiquiri Blues y el domingo (19.00 horas), Salitre 48'.

En esta gira el madrileño continúa con los músicos con los que viene girando desde 2021 tras el lanzamiento de su último disco con composiciones, "Sur en el valle".

La banda está integrada por Edu Olmedo (batería), Jacob Reguilón (bajo y contrabajo), Raul Bernal (piano y acordeón) y Toni Brunet (guitarra).

Brunet es, asimismo, el productor tanto del citado 'Sur en el Valle' como del más reciente disco publicado por González 'Copas de Yate vol.1', álbum donde el rockero interpreta ocho versiones de otros artistas, entre los que se encuentran como Kiko Veneno, Josele Santiago, Juan Perro, Gabinete Caligari, Carlos Cano, Luis Eduardo Aute o Charly García.

Respecto a este proyecto, González explica que ha optado por elegir "títulos inesperados y huir de las versiones más previsibles. Quería que sirviera también como laboratorio de pruebas para la próxima visita al estudio con mis canciones nuevas".

Desde su perspectiva, se trataba de "hacer esto con un sentido lúdico sin perder profundidad ni emoción, porque quería que sonara espontáneo y libre, pero con una idea común, aunque tampoco muy desarrollada, de hacia dónde nos dirigíamos".

La publicación de 'Copas de yate vol.1' coincide con la reedición de toda su discografía en vinilo, que pueden incluirse en una caja especial puesta en el mercado que incluye un libro con todas las letras y los acordes de las canciones para poder tocarlas con la guitarra, así como fotografías inéditas de la época de cada disco.

Quique González publicó su primer disco, "Personal", en 1998 y desde entonces ha editado 14 trabajos, 11 en estudio, dos discos en directo y el último de versiones.

BALANCE

En declaraciones a Europa Press, respecto a qué balance hace de estos 25 años de carrera, González cree que, aunque hubiera tomado alguna decisión concreta "de otra manera", afirma estar "razonablemente satisfecho" con lo hecho. "No tengo excesivo sentimiento de culpa por no haber hecho otras cosas porque sé que, en algunos momentos, tuve que decidir muy rápido y, tal vez, de haber contado con más tiempo, hubiera reaccionado de otra manera".

En todo caso, de las decisiones de las que dice no arrepentirse "en absoluto" es de apartarse de la industria musical española para publicar sus discos de forma independiente en su propio sello, Varsovia Records, decisión que anunció con un manifiesto que tituló "Peleando a la contra".

Aquella decisión de autopublicarse, valora ahora con la distancia, "me dio impulso y confianza en mí mismo; me quité negatividad y cierta sensación de bronca continua que tenía con las compañías entonces que, afortunadamente, es algo a lo que desde hace mucho no he tenido que volver a enfrentarme".

Aquella lucha "quita mucha energía para lo importante que es componer, cantar y tocar pero tomar aquella decisión de ir por mi cuenta me vino muy bien. De hecho, me empezó a ir mejor y empezó a venir más gente a los conciertos", recuerda.

Respecto a si le asalta la nostalgia, el rockero madrileño cree que lo ahora, con 50 años, le ocurre menos que cuando tenía 24. "Me movía entonces más por sentimientos nostálgicos al principio, cuando no tenía recuerdos, más que ahora".

En general, prosigue, se siente "razonablemente contento con las cosas que han pasado y no me considero alguien al que le guste mirar o recrearse demasiado en el pasado".

En cuanto a sus planes de futuro, González desvela que está ultimando las composiciones a incluir en un nuevo disco de canciones propias, para el que dice que tiene concluidos ya nueve temas que le gustan "mucho".

En este sentido, afirma que disponer ya de nuevas canciones, es lo que, para un músico, "marca el pulso real, lo que te dice cómo te encuentras como artista porque celebrar, está bien, pero mientras sigan saliendo las canciones, estoy tranquilo".