Rebordinos afirma que dar la palabra a Ternera no es dar la razón

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha afirmado que ve "respetables" todas las opiniones sobre el documental del ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', "una vez visto" y ha subrayado que "de momento, de las víctimas que han visto la película, ninguna ha dicho que la retiremos". Asimismo, ha insistido en que "dar la palabra a alguien no es darle la razón".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha aludido a la polémica que se ha generado por la presentación prevista de un documental sobre el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', en el certamen donostiarra, ante la que "toca defender algo tan sencillo y tan simple como la libertad de expresión".

"Nosotros sabemos qué es lo que vamos a proyectar", ha afirmado Rebordinos, para quien "el problema empieza cuando gente que no ha visto la película te pide que la retires de la programación". En este sentido, ha subrayado que, "de momento, de las víctimas que han visto la película, "ninguna" ha les ha dicho que retire la película, aunque haya "opiniones diferentes, más favorables, menos" e incluso "algunos incluso hablan de que debería ponerse en los colegios".

De este modo, ha asegurado que "todas las opiniones, una vez vista la película", le parecen "respetables". Según ha indicado, la cinta ha sido vista por miembros de "todos los partidos democráticos y el único que ha mostrado su malestar es Sortu".

"En el fondo no es más que una película que habla de algo muy importante pero como hay otras muchas películas", ha insistido el director del festival, que ha señalado que hay películas que tienen una carga política o ideológica "complicada" pero son parte de la historia y son "interesantes".

Rebordinos ha añadido que "a la entrevista se le pueden discutir muchas cosas" y es "muy dura, muy tensa", aunque "algunos dirán que faltan cosas". "Claro que faltan cosas, es una película que habla de los 50 años de la vida de este señor", ha explicado el responsable del festival, que entiende que "haya gente que diga 'me falta esto'", pero ha subrayado que "nadie, de los que la han visto, cree que blanquee a ETA", algo que sostuvo "desde el primer momento".

"Nosotros no vamos a blanquear a ETA. Ahora, que la película le da la palabra al señor Urrutikoetxea, claro que le da, es que yo quiero oírle. Dar la palabra a alguien no es darle la razón. Creo que es interesante oír todas las posturas", ha manifestado.

NO SE ARREPIENTE

Según ha planteado, "cuando se vea la película, habrá debate, pero habrá debate entre gente que está viendo la película, no sobre gente que no la ha visto y tiene una opinión hecha a priori, a veces muy sincera y a veces interesada".

Aunque es "desagradable" las críticas que se han recibido, no se arrepiente de programar el documental en el certamen que, según ha recordado, tiene "más de 200 películas". En palabras de Rebordinos, lo único que le "hace daño" es el "dolor que pueda causar a algunas víctimas", que ha dicho entender. En todo caso, ha subrayado que "las víctimas no son un solo bloque" y, además, hay que darles "todo el cariño y solidaridad" pero "ser víctima no te da derecho a censurar nada".