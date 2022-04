El rockero neoyorkino Jesse Malin y su banda actúan este sábado en Vitoria y el domingo, en sesión matinal, en Bilbao

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rockero neoyorkino Jesse Malin y su banda cerrarán este sábado en Vitoria y el domingo en Bilbao la gira de presentación en España de su último disco, 'Sad And Beautiful World' (2021).

El concierto en Vitoria tendrá lugar en la sala Helldorado, a partir de las 21.30 horas, y con las entradas a un precio en taquilla de 22 euros. La actuación prevista el domingo en Bilbao será en la sala Crazy Horse, a partir de las 13.00 horas, y con los tickets a 15 euros, en anticipada, y 18 euros, el día del concierto.

El que hace su undécimo álbum en solitario tras la disolución de su banda D Generation, es un disco doble en el que el intérprete certifica su definitivo paso musical del punk rock y el glam, de su grupo anterior, al rock de autor en la línea de Bruce Springteen, Ryan Adams o Lucinda Williams, con quien colabora y produce varios de los temas tanto de este como de su anterior trabajo, "Sunset Kids" (2019).

De hecho, el disco ha sido lanzado en el sello discográfico, Wicked Cool Records, propiedad de Steve Van Zandt, guitarrista de la E Street Band de Springsteen.

Tal y como ha descrito el propio músico, el trabajo, grabado en pandemia y publicado en septiembre pasado, es un disco "para los supervivientes, los soñadores, los que se marchan y los creyentes".

El rockero, que ha incluido 17 temas repartidos en cuanto a estilos en dos discos de sonoridad diferente, uno más rockero y otro intimista, ha afirmado que su música "siempre ha ido sobre renacimiento y redención".

Sad And Beautiful World fue grabado durante el confinamiento, periodo en el que Malin compuso en una Nueva York cerrada y donde combatió la ansiedad, el pánico y la soledad escribiendo, tal y como ha reconocido.

"Las sirenas, las protestas, los disturbios y las oscuridad al otro lado de mi puerta definitivamente han guiado el caminos en estas canciones" ha explicado el rockero, que actuará en Vitoria y Bilbao junto a su banda. "Todo llegó al punto de ebullición y aún así, encontramos la manera de superarlo", ha explicado.

La mayor parte de 'Sad and Beautiful World' está producido por el guitarrista de Malin, Derek Cruz y por Geoff Sanoff (Little Steven, Fountains of Wayne, Bruce Springsteen).

Por otro lado, a lo largo de 2020, Malin creó y produjo una serie de directos semanales llamados "The Fine Art of Self Distancing", título de uno de sus discos en solitario, para mantener a la gente conectada desde cualquier punto del mundo.

Lo recaudado por estos conciertos se ha destinado a las salas de concierto independientes, a su banda, crew y a la Joe Strummer Foundation. Esta serie de conciertos fueron elegidos como uno de los mejores shows del año por Entertainment Weekly y Rolling Stone.

Jesse Malin ha explicado respecto a su trayectoria e inquietudes musicales que "cuando era un niño en el barrio de Queens, mi madre tenía una señal encima del fregadero en la cocina, con una flor o algo así donde podía leerse 'hoy es el primer día del resto de tu vida' y yo, me sigo sintiendo así".

Igualmente ha recordado que creciendo en un barrio neoyorkino como el suyo "encuentras la manera de llevar tus sueños de la calle a las estrellas y he trabajado duro para conseguir bailar entre las llamas".

Tras la disolución de D Generation, Jesse Malin debutó en solitario en 2002 con el álbum "The Fine Art of Self Destruction". El disco fue producido por Ryan Adams y sentó las bases de su transición del glam rock de su anterior formación hacia el rock clásico urbano en la línea también de otros intérpretes norteamericanos como el también neoyorkino Willie Nile o Elliot Murphy.