Romero (PSOE) pide a Sémper que "interceda" ante Feijóo para que los guipuzcoanos no paguen su "odio" a Sánchez

SAN SEBASTIÁN 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE por Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha pedido al portavoz del PP, Borja Sémper, y los diputados populares vascos Carmelo Barrio y Bea Fanjul que "intercedan" ante el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que los guipuzcoanos no paguen su "odio" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De esta forma, ha apelado a la "responsabilidad" del PP vasco para evitar que los ciudadanos guipuzcoanos se vean afectados por el voto en contra de los populares al decreto ómnibus, "cuyo objetivo era proteger la economía, apoyar a sectores vulnerables y fomentar la sostenibilidad y eficiencia energética".

Romero ha hecho un llamamiento concreto a a Sémper, Barrio y Fanjul "para que intercedan ante Feijoó". "Les pedimos responsabilidad para que no paguen el odio que tienen al presidente del Gobierno con los guipuzcoanos", ha insistido, al tiempo que ha recordado que los tres "votaron contra los guipuzcoanos y vascos para quitarnos derechos".

Por su parte, la también diputada por Gipuzkoa, María Luisa García Gurrutxaga, ha explicado que "las derechas, como siempre, dicen no a los derechos", y ha criticado que "se han unido, con el PP a la cabeza y la ayuda inestimable de Vox y Junts, para ir en contra de los intereses de la mayoría social y también de la de Euskadi".

García Gurrutxaga ha explicado que PP, Vox y Junts "han dicho que no a la revalorización de las pensiones, a las ayudas al transporte público, a una ampliación del parque de viviendas del alquiler, a las ayudas a las empresas en la DANA y han dicho que no, entre otras cosas, a que las rentas menores de 22.000 euros no paguen IRPF, en definitiva, han dicho que no a la ciudadanía guipuzcoana".

"CASTIGAR A LA CIUDADANÍA"

Rafaela Romero, por su parte, ha censurado al PP por "castigar a la ciudadanía". Por este motivo, ha hecho un llamamiento a los populares vascos para que "dejen de hacernos daño". En este sentido, ha apelado a los populares para que no eliminen los 31 millones de euros de ayudas para el transporte público en los descuentos, para que "no hagan sufrir" a los pensionistas, especialmente, a aquellos que cobran las pensiones no contributivas, "mucho más bajas", y las mujeres viudas, que "son más vulnerables, y tenían la mayor subida de la pensión".

Para la diputada socialista, es "normal" que la ciudadanía guipuzcoana, "que ha conocido tanta violencia y que está fortalecida gracias a la convivencia", vea ahora con temor que "la coalición del odio siga uniendo sus fuerzas para quitar los derechos que tanto ha costado conseguir".

"Queremos que dejen de hacer sufrir a la ciudadanía para pagar un odio que llevan ejerciendo desde que tienen la coalición con Vox y hacen de ello una manera de comportarse con la ciudadanía", ha afirmado, tras lo que ha lamentado que, "por culpa de la triada del odio, las y los pensionistas vayan a perder poder adquisitivo".

Finalmente, el PSE-EE de Gipuzkoa ha incidido en que el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con los pensionistas "es inquebrantable" y que ya está trabajando para "solventar el daño" que han hecho PP, Vox y Junts.