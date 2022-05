Sagardui dice que no tienen "sospecha de una séptima ola", pese a duplicarse los positivos, y pide prudencia

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha afirmado este lunes que, a pesar de que el número de casos positivos diarios de la covid-19 se han duplicado durante las últimas fechas, no tienen "sospecha de una séptima ola" de la pandemia, aunque ha insistido en mantener "prudencia y atención".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Sagardui ha asegurado que tanto el Departamento de Salud como Osakidetza "siempre hemos llamado a la prudencia y así lo vamos a seguir haciendo".

Así, ha indicado que continúan haciendo un seguimiento diario de la evolución de la pandemia, y ha admitido que los casos positivos diarios han pasado de ser "unos 400 ó 500, a ser ahora de nuevo unos 900", aunque, "afortunadamente, no tan graves como antes".

PELIGRO DE NUEVAS VARIANTES

"Pero están ahí, y cuantos más casos haya, más peligro hay de que surjan nuevas variantes o de que se incremente la gravedad. Por lo tanto, sospecha de una séptima ola no hay, pero mantener la prudencia y observar con atención sí. No sé si llegará una séptima ola, me gustaría decir que no, pero no debemos perder la prudencia y la atención", ha insistido.

Asimismo, la consejera de Salud ha afirmado que las muertes por covid-19 "normalmente se dan entre las personas más vulnerables", aunque ha advertido de que "el resto no podemos pensar que estamos libres".

"Ha habido casos de personas sanas que esta enfermedad ha complicado, y otros que, con otras patologías, han evolucionado a peor. Que nadie piense 'a mí no me a tocar y, si me toca, voy a salir bien'", ha sentenciado.

Asimismo, ha considerado que no se puede hablar de la "gripalización" de la covid-19, porque, "una y otra vez nos ha pillado por sorpresa y cuando parecía que estaba superada, de repente, vienen una variante y otros comportamientos".

En su opinión, aún no se conoce "lo suficiente" a esta enfermedad y cómo es su comportamiento. "Con la gripe llevamos muchos años, pero con el coronavirus aún no hay una postura estandarizada. Tiene una gran capacidad para ir de un sitio a otro, y yo no hablaría de una gripalización", ha explicado.

CUARTA DOSIS

Por otro lado, Gotzone Sagardui ha afirmado que, si los expertos recomiendan una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19, espera que la respuesta de la sociedad vasca "sea como la de hasta ahora, excelente".

"Euskadi ha respondido de una manera excelente al llamamiento a vacunarse hecho por Osakidetza y el Departamento de Salud. ¿Que ha disminuido de una dosis a otras?. Hay gente que se ha cansado, o que no la da tanta importancia, pero creo que la respuesta ha sido inmejorable y muy buena", ha asegurado.