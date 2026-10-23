SAIL INN PRO reúne en Bilbao a expertos para abordar la regulación de buques autónomos y la electrificación naval

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de SAIL INN PRO reunirá los días 28 y 29 de octubre en la B Accelerator Tower (BAT) de Bilbao a más de 30 expertos de empresas, centros tecnológicos, 'startups' y administraciones para analizar los retos regulatorios e industriales del sector náutico-marítimo, con especial atención a los buques autónomos, la electrificación y la ciberseguridad.

El encuentro cuenta con la Diputación Foral de Bizkaia como principal socio institucional y con la participación del Foro Marítimo Vasco e Ikerlan, además de la colaboración del Gobierno Vasco y NAUTAN, la Asociación de Empresas Náuticas de Euskadi, ha informado la organización.

Uno de los principales asuntos será la nueva regulación internacional de los buques autónomos. Hernán Javier del Frade de Blas, asesor de la Dirección General de la Marina Mercante y coordinador del grupo de trabajo nacional sobre estas embarcaciones, analizará el Código MASS de la Organización Marítima Internacional (OMI), aprobado en mayo y de aplicación voluntaria desde el 1 de julio, antes de su entrada en vigor obligatoria prevista para 2030.

Participarán también Jon Lasa, fundador de Branka, empresa que ha desarrollado un barco no tripulado para el proyecto saudí Neom; David Bujeda, de Caponnetto-Hueber, y representantes de Silecmar, en una sesión moderada por el Foro Marítimo Vasco.

La computación cuántica, la inteligencia artificial y el diseño avanzado de embarcaciones tendrán también protagonismo, con intervenciones de Aitor Moreno, de LKS Next, y Gorka Unamuno, de Multiverse Computing, sobre aplicaciones para simular fluidos, estudiar la cavitación en hélices, desarrollar nuevos materiales y optimizar baterías y rutas marítimas.

El programa incluirá, asimismo, un debate sobre la industrialización de los sistemas eléctricos navales, moderado por Luis Mir, de Ikerlan, con Carlos Puerta, de ESEA Propulsión, y Lukas Irazusta, de Zero Emission Services. Carlos Freire, de Cegasa, abordará los retos de seguridad, certificación y normativa de las baterías a bordo.

La ciberseguridad será otro de los ejes del encuentro, con David González, de Ikerlan, que explicará las implicaciones del Reglamento europeo de Ciberresiliencia para los fabricantes náuticos y las obligaciones aplicables a los productos conectados.

También se analizarán las tecnologías para embarcaciones inteligentes y fábricas náuticas del futuro, con expertos de SailGP, EIVA y CT Engineering Group, así como representantes de Inalia, Foilchemy, Prosix y Future Fibres, compañías que trasladan al sector desarrollos procedentes de ámbitos como la Copa América de vela, la energía eólica marina y la industria aeroespacial.

SAIL INN PRO incluirá, además, presentaciones de 'startups' y una sesión de contacto empresarial para impulsar proyectos conjuntos. Entre las empresas participantes figuran Whale Dock, ganadora del Premio SECOT-Fundación Repsol 2026 por su plataforma eléctrica para sacar del agua buques de gran tonelaje sin necesidad de dique seco; WorldMapping Solutions, Zerua.Tech y Mareva, de Bizkaia, y la firma vascofrancesa Aerboard.

El encuentro concluirá con unas conclusiones compartidas que servirán como hoja de ruta para el sector. Su cofundador, Urtzi Sagarribay, ha señalado que la iniciativa busca conectar a empresas y profesionales que desarrollan soluciones tecnológicas para afrontar la transformación industrial y regulatoria de la náutica.