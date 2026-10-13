La sala BBK de Bilbao acoge los días 7 y 8 de noviembre el I Torneo de Dramaturgia-Bizkaia 2026

BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala BBK de Bilbao acoge los días 7 y 8 de noviembre el Torneo de Dramaturgia-Bizkaia 2026, que forma parte de I Jornadas Vascas de Dramaturgia, Dramaturgia Biziak 2026 y cuyo plazo para presentar textos permanece abierto hasta el 29 de octubre.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la Sala BBK convertirá su escenario en un ring los días 7 y 8 de noviembre para celebrar el I Torneo de Dramaturgia-Bizkaia 2026, en el que ocho textos teatrales inéditos competirán en directo y será el público quien decida cuáles pasan a la final y, posteriormente, cuáles ganan.

El torneo cuenta con dos premios de 1.000 euros, uno para una obra en euskera y otro para una obra en castellano y se integra en las I Jornadas Vascas de Dramaturgia, Dramaturgia Biziak 2026, que BBK, la Diputación Foral de Bizkaia y la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti, organizan del 6 al 8 de noviembre.

La BBK ha destacado que las jornadas quieren impulsar la dramaturgia vasca contemporánea, apoyar el talento del territorio y reunir a profesionales, nuevos autores y público en torno a la escritura teatral.

Ha subrayado igualmente que la iniciativa encaja además en la apuesta cultural de la Sala BBK, cuya programación combina una vocación social con el apoyo a la cultura vasca y a los artistas locales.

PROFESIONALES O AUTORES EMERGENTES

El I Torneo de Dramaturgia-Bizkaia 2026 está abierto a profesionales, autores emergentes y, en general, a cualquier persona mayor de 18 años interesada en escribir teatro y el plazo para presentar las obras concluye el 29 de octubre.

Un comité seleccionará ocho textos, cuatro escritos en euskera y cuatro en castellano y el alumnado de Dantzerti los llevará al escenario de la Sala BBK mediante lecturas dramatizadas o semimontadas.

La semifinal se celebrará el sábado 7 de noviembre, los ocho textos competirán sobre un ring instalado en el escenario y el público escogerá cuatro finalistas, dos por cada lengua.

La final llegará el domingo 8 de noviembre, momento en el que los espectadores volverán a votar y elegirán las dos obras ganadoras, cada una de las cuales recibirá 1.000 euros y tanto la semifinal como la final estarán abiertas al público, con entrada libre hasta completar aforo.

Cada participante podrá presentar como máximo dos obras y los textos tendrán que ser originales, inéditos y no haber recibido premios anteriormente. Además, deberán estar escritos para un máximo de dos intérpretes y durar hasta 15 minutos.

Dramaturgia Biziak 2026 reunirá durante tres días diferentes formas de acercarse a la escritura teatral, desde el debate profesional hasta la formación y la representación sobre el escenario, según ha indicado la BBK.

ENCUENTROS Y MESAS DE DEBATE

Las mañanas del viernes 6 y sábado 7 de noviembre se celebrarán encuentros y mesas de debate con profesionales de la dramaturgia, la dirección, la interpretación y la edición teatral y entre las personas participantes figuran Ana García Peña, Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado 2025 por "La aldea vacía"; Agurtzane Intxaurraga, Javier Liñera; Conchita Piña, cofundadora de la editorial Antígona; y Denise Despeyroux, entre otros nombres.

El programa incluye también el taller de dramaturgia "Material inflamable", que impartirá Paco Gámez el sábado 7 por la tarde y el domingo 8 por la mañana. Durante siete horas, las personas participantes trabajarán distintas maneras de iniciar una obra a partir de materiales sensoriales, personales, lógicos, externos o surgidos del azar.

El taller se dirige tanto a profesionales como a personas interesadas en la escritura teatral, la inscripción tendrá un coste de 40 euros y está disponible en la web de la Sala BBK. El precio incluye una entrada para Leonora, que se representará el viernes 6 de noviembre a las 19.30 horas.

Escrita y dirigida por Alberto Conejero y protagonizada por Natalia Huarte, "Leonora" se acerca desde el teatro al universo de la pintora, escultora y escritora surrealista Leonora Carrington.

La obra se inspira en "Memorias de abajo" y se detiene especialmente en la juventud de Carrington y en su paso por España después de la Guerra Civil y el texto aborda su vocación artística, la violencia psiquiátrica, la rebeldía y el deseo de libertad.

Alberto Conejero recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019 por "La geometría del trigo" y es coguionista de "La bola negra", basada en su obra teatral "La piedra oscura". Las entradas para "Leonora" tienen un precio de 18 euros y están a la venta en la taquilla y en la web de la Sala BBK.