Sánchez celebrará un acto de precampaña el jueves en Vitoria para llamar a la movilización de los vascos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de precampaña del PSOE - Tomás Alonso - Europa Press

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el próximo jueves en un acto de precampaña que se celebrará en Vitoria bajo el lema 'La Fuerza de la gente' para llamar a la movilización de los vascos con el fin de lograr la continuidad la próxima legislatura de un Ejecutivo progresista frente a un posible gobierno de PP y Vox, que supondrá "reacción y recortes".

Sánchez estará acompañado en el mitin, que se celebrará a las 18.30 horas en el Palacio Europa de la capital alavesa, por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el cabeza de lista socialista al Congreso por Álava, Javier Hurtado, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

El pasado 17 de octubre el presidente del Gobierno y aspirante a la reelección arrancó su precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en la localidad madrileña de Fuenlabrada y, desde entonces, está realizando una gira por diferentes puntos de España, que el día 29 le llevará a Euskadi, en concreto a Vitoria-Gasteiz.

En las pasadas elecciones de 23 de julio de 2023, el PSE-EE fue la fuerza política más votada en Euskadi, y en los próximos comicios Eneko Andueza se ha marcado como objetivo repetir esta victoria. "Salimos a ganar", aseguró el líder de los socialistas vascos.