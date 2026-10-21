SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT se reafirman en la huelga del 30 de octubre porque Osakidetza se niega a negociar

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BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT se han reafirmado en la necesidad de la huelga del próximo 30 de octubre en Osakidetza, ante la negativa del Servicio Vasco de Salud a negociar "avances relevantes" en cuestiones como la euskaldunización, jubilación, jornada, calendario o vacaciones, pedidas por los sindicatos, además de no hacer "ninguna propuesta de mejora salarial".

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han realizado este miércoles concentraciones en todos los centros de trabajo de Osakidetza, a las 11.00 horas en hospitales y 13.00 horas en Atención Primaria. La mayoría sindical de Osakidetza ha hecho un llamamiento a la plantilla para que secunde la primera jornada de huelga prevista para el próximo 30 de octubre.

Según las centrales sindicales, "ha llegado el momento de presionar a la dirección de Osakidetza para que se acuerden mejoras reales para todas las categorías profesionales, ya que todos los colectivos son imprescindibles para el funcionamiento diario del servicio".

Los sindicatos han hecho también un llamamiento a los diferentes movimientos y agentes sociales para que se adhieran a las diferentes movilizaciones. En ese sentido, han dado a conocer que OPA Herri Plataformak - Plataformas Ciudadanas en defensa de la Sanidad Pública ya han mostrado su apoyo a las movilizaciones y huelgas convocadas.

Según han explicado, en la reunión de Mesa Sectorial celebrada este pasado lunes pudieron constatar "la falta de voluntad real de Osakidetza para aceptar verdaderas mejoras en lo que a las condiciones de trabajo de su plantilla se refiere, demostrando que no hay voluntad real de hacer mejoras de calado".

Los sindicatos han denunciado que Osakidetza pretende convertir la negociación del Acuerdo Regulador en "un proceso casi burocrático", ya que "insta a los sindicatos a hacer alegaciones a los diferentes títulos del Acuerdo y, posteriormente, dedica la reunión de la Mesa Sectorial a señalar cuales son las alegaciones de cada sindicato, para finalmente decidir, de manera unilateral y sin ningún margen de negociación, qué alegaciones acepta y cuales no".

Según han denunciado, "ello se traduce, en la práctica, en hacer fundamentalmente mejoras de redacción y/o actualización legal de acuerdo al marco normativo desarrollado en los últimos años".

En concreto, las centrales sindicales han indicado que en la reunión celebrada este pasado lunes se han abordado cuestiones "tan relevantes como la euskaldunización, jubilación, jornada ordinaria, jornada complementaria (guardias), calendario o vacaciones", pero "no hay cambios ni mejoras relevantes en ninguno de estos puntos". "Pasados más de 17 años, ha quedado claro que Osakidetza quiere mantener el marco y modelo actuales de gestión", han reprochado.

Además, han advertido que, "por si esto fuera poco, se eliminan derechos recogidos con anterioridad como son las primas de jubilación anticipada".

MEJORAS SALARIALES

Por otro lado, los sindicatos han denunciado que el Departamento de Salud "sigue sin hacer ningún planteamiento de mejoras retributivas". "No hay ninguna propuesta al respecto. No es de recibo que Osakidetza presente un borrador de nuevo Acuerdo que no incluye ninguna mejora salarial, ni organizativa, ni de licencias y permisos acorde a la realidad actual, mientras el Gobierno Vasco está a semanas de cerrar los presupuestos para el año 2027 y con ello la partida presupuestaria que pretende destinar a la sanidad pública", han criticado.

En este contexto, han reiterado que "la huelga y la movilización son más necesarias que nunca y ello con el objetivo de conseguir mejoras reales y de calado". "No es un secreto que existe una relación directa entre las condiciones de trabajo de la plantilla y la calidad del servicio que se ofrece. Mejorar de forma real las condiciones de trabajo es una cuestión de voluntad política, voluntad que a día de hoy Osakidetza no tiene", han concluido los sindicatos.