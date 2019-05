Sindicatos de enseñanza concertada advierten de que si la patronal no da "una respuesta seria" seguirán con las huelgas

Publicado 09/05/2019 14:27:48 CET

Acusan a Kristau Eskola de actuar con "una mala fe absoluta" y de "boicotear una oportunidad para acercar posturas y llegar a consensos"

SAN SEBASTIÁN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza concertada de iniciativa social han advertido de que, si "no hay ninguna modificación en las propuestas" que está haciendo la patronal Kristau Eskola y si "sigue en esta actitud enrocada completamente y haciendo planteamientos que muestran esa cerrazón en sus posiciones" y no da "una respuesta seria", no van a tener "más alternativa que seguir con las movilizaciones y las huelgas".

Tras recordar que la próxima movilización prevista en este curso en la manifestación que llevarán a cabo el próximo día 23 a las 18.45 horas en Bilbao, han destacado que "hay movimientos por parte de la patronal y por parte del Departamento de Educación a medida que hay huelgas y movilización" y han destacado que existe "un núcleo importante de trabajadores que está dispuesto a seguir adelante por esa vía".

La portavoz de ELA, sindicato mayoritario en el sector, Miren Zubizarreta, ha señalado que el seguimiento de esta jornada de paro ha sido "amplio" y ha felicitado a los trabajadores por su "encomiable lucha y firmeza" después de los 24 días de huelga realizados en este curso.

De este modo, ha apuntado que tanto su sindicato como las centrales CCOO, Steilas, LAB y UGT están demostrando que tienen "una verdadera voluntad de llegar a consensos", así como "una honestidad absoluta y una buena fe en todos los procesos de negociación".

Zubizarreta ha criticado que, sin embargo, la patronal está demostrando que "no tiene una verdadera voluntad de negociación para llegar a consensos y dar una respuesta satisfactoria a las reivindicaciones de los trabajadores".

"Con las actiudes que ha tenido durante los últimos días nos están demostrando que no está teniendo ninguna buena fe requerida en cualquier proceso de negociación", ha insistido la portavoz sindical.

De este modo, ha recordado que Kristau Eskola "ha llegado a hacer planteamientos en reuniones bilaterales con los sindicatos que después ha retirado en la mesa de negociación", y que, "ante el documento enviado por los sindicatos donde se establecía donde podían estar las claves para llegar a consensos, ni siquiera ha contestado".

Igualmente "ha rechazado públicamente acudir a una reunión a la que los sindicatos le habíamos convocado para el día 2 de abril en el Consejo de Relaciones Laborales junto con el departamento de Educación con la idea de desbloquear el conflicto y encauzarlo".

"MALA FE"

La responsable sindical también ha criticado que la patronal haya flitrado unas conversaciones que "supuestamente eran discretas" con ELA en vísperas de estos dos días de huelga. A su juicio, "hay una mala fe absoluta y ha habido una intencionalidad de crear una división sindical, de crear confusión, y hay una falta de honestidad completa por parte de la patronal".

"Lo que ha conseguido, y el efecto que va a tener esta maniobra por parte de la patronal es, una vez más, que ha boicoteado una oportunidad para acercar posturas y una posibilidad para llegar a consensos", ha resaltado.

Zubizarreta, por otro lado, ha considerado que no existe una "relación directa" entre el conflicto del sector de la enseñaza concertada y las matriculaciones y ha considerado que se trata de "un argumento que reiteradamente las patronales están utilizando para ejercer presión entre los trabajadores para que no sigan con las movilizaciones y las huelgas".

GOBIERNO VASCO

Respecto al anuncio de la consejera Cristina Uriarte de que el Gobierno Vasco destinará 2,6 millones de euros de refuerzo a la educación especial, la portavoz de ELA ha manifestado la "sorpresa" de los sindicatos ante esta medida, y ha considerado que "queda en evidencia que el departamento de Educación tiene responsabilidad en las condiciones laborales del sector y en la resolución del conflicto".

Asimismo, ha explicado que en las conversaciones que han tenido con los sindicatos "no han querido hablar de ningún otro tema que no sea la recolocación y a nosotros no nos han dicho absolutamente nada respecto a esta partida presupuestaria que van a destinar a educación especial".

"No sabemos si es una cantidad adecuada, a qué se va a destinar, ni en qué condiciones se va a dar. No sé si habrán hablado con la patronal para determinar que esa es la cantidad, y no sabemos cuáles son los criterios ni las condiciones", ha concluido.

Los sindicatos demandan un nuevo convenio, la recuperación del poder adquisitivo, la recolocación de los trabajadores afectados por posibles cierres de centros y una reorganización de los horarios de las jornadas laborales.

En cuanto al profesorado, una reserva de horas complementarias para la preparación de las clases y el seguimiento del alumnado, así como un reconocimiento de 70 horas de dedicación no presencial al año.

Respecto al personal de Administración y Servicios, reducción de jornada y en Formación Profesional, llegar a un acuerdo sobre la distribución irregular de la jornada.

Finalmente, reclaman una mejora de las condiciones de trabajo entre los colectivos especialmente precarizados y feminizados que desempeñan su labor en el sector.