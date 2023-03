Sindicatos no ven "condiciones" para acudir a la Mesa de Osakidetza, que consideran "una tomadura de pelo"

Acusan a la Dirección de "dar la espalda a una negociación real" y no demostrar "ninguna voluntad de alcanzar acuerdos"



BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT han denunciado que la convocatoria de Mesa Sectorial realizada para este jueves en Osakidetza es "una tomadura de pelo" y, por ello, creen que "siguen sin darse las condiciones necesarias para acudir a la reunión", ya que la Dirección del servicio vasco de Salud "sigue dando la espalda a una negociación real y sin demostrar ninguna voluntad de alcanzar acuerdos".

En un comunicado conjunto, han recordado que "hace apenas siete días todos los sindicatos miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad decidían no acudir a la reunión convocada para el día 1 de marzo, a la vista de que Osakidetza hacía caso omiso" a sus reivindicaciones y peticiones.

Según han lamentado, una semana después, Osakidetza ha vuelto a convocar una nueva reunión en la que "incluye, como único punto del orden del día, uno de los seis puntos que ya incluyó en el listado de asuntos a tratar en la reunión anterior, elimina el resto, y a última hora incluye un segundo que nada tiene que ver son las peticiones de la parte social".

Por ello, SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT consideran "una tomadura de pelo" la convocatoria recibida para este jueves. "Osakidetza es perfectamente consciente de que, si a la vista de los seis puntos del orden del día de la reunión anterior, los sindicatos decidieron no acudir a la Mesa, la nueva convocatoria incluyendo uno solo de ellos, va a tener el mismo resultado", han afirmado.

A su entender, "este planteamiento absurdo solo tiene sentido desde la perspectiva de querer convertir la Mesa Sectorial en un mero trámite para las decisiones unilaterales del Departamento de Salud: convoca la reunión con el único objetivo de cumplir el trámite legal de que la materia pase por la Mesa Sectorial, para poder seguir adelante con sus decisiones unilaterales".

Los sindicatos han insistido en que tanto la Dirección de Osakidetza como la propia consejera "conocen sobradamente las razones que han llevado a la parte social a no asistir a las reuniones de la Mesa Sectorial, que no son otras que la inexistencia de una negociación real y la pretensión de teatralizar una negociación que no existe".

LAS CONDICIONES

Del mismo modo, han añadido, saben "también las condiciones que tienen que darse para que el foro vuelva a contar con la presencia de los sindicatos".

Sin embargo, han lamentado que Osakidetza "sigue dando la espalda a la realidad" y vuelve a convocar "una nueva reunión cuyo contenido, nuevamente, no responde a las peticiones de los sindicatos" y, además, "da una vuelta de tuerca más y hace como si el episodio de hace una semana no hubiera existido".

SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT entienden que, "en estos momentos, siguen sin darse las condiciones necesarias para acudir a la reunión de la Mesa Sectorial, ya que Osakidetza sigue dando la espalda a una negociación real y sin demostrar ninguna voluntad de alcanzar acuerdos".