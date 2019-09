Sordo (CCOO) pide a PSOE y Podemos que se pongan "manos a la obra" la próxima semana para formar Gobierno

Actualizado 22/08/2019 13:15:38 CET

Exige que impere "un mínimo sentido de responsabilidad" porque repetir elecciones sería "una temeridad para la izquierda"

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que la semana que viene "se pongan manos a la obra" para resolver la "necesidad clamorosa del país" de formar Gobierno porque "no se puede perder tanto tiempo y no quedan muchos días". Por ello, ha reclamado a ambas formaciones que impere "un mínimo sentido de responsabilidad" porque repetir elecciones sería "una temeridad para la izquierda".

A su juicio, la semana que viene "tendrían que ponerse manos a la obra" y no volver a lanzar "mensajes destinados a poner en dificultad ante la opinión pública a la otra parte" para emprender "una negociación en serio".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente sindical ha afirmado que el planteamiento de negociación para formar un Gobierno en el Estado "sigue siendo manifiestamente mejorable" porque "no hay un espacio de negociación bien armado, en el que se estén debatiendo propuestas programáticas, y planteando en qué términos se va a plantear la próxima investidura, si se da".

"Creo que los tiempos pueden volver a agotarse y sería bueno que, cuanto antes, PSOE y Unidas Podemos se pusieran a resolver lo que cree que es una necesidad clamorosa del país, que es que se forme un Gobierno", ha dicho.

Sordo se ha referido a la propuesta de Unidas Podemos dirigida al PSOE para cerrar un acuerdo de Gobierno que posibilite la investidura de Pedro Sánchez.

Tras asegurar que ha leído la propuesta, "bastante amplia", que plantea como "abierta y flexible" y concluye con "una serie de distribuciones sobre los ministerios", ha señalado que "el problema es que los términos en los que se rompió la pasada negociación parece que no son los términos en los que se va a rehacer, si es que se rehace, esa negociación".

En su opinión, la situación se encuentra en "una especie de cruce de caminos que no pinta nada bien", mientras "España necesita un Gobierno porque los contextos internacionales y lo que está pasando, aconsejan cuanto antes normalizar la situación institucional del país".

Unai Sordo cree que "hay que hacer cosas de mucho calado y no se puede estar con un Gobierno en funciones". Además, ha rechazado un posible adelanto electoral, que, "aunque va cobrando cuerpo", es "absolutamente indeseable".

En opinión del secretario general de CC.OO., "toda negociación acaba teniendo costes y casi nunca se retoma en el punto en el que se dejó", pero "tampoco parece muy lógico cuando no se estuvo tan lejos, aparentemente, de un acuerdo, empezar una negociación de cero".

"A nosotros no nos corresponde tampoco definir los raíles de esa negociación porque un sindicato no está para eso, pero sí para exigir que, cuanto antes, se pongan manos a la obra, porque no quedan tantos días. El tiempo pasa más rápido de lo que parece y son muchos los retos que tiene el país, como estamos viendo todos los días", ha apuntado.

Sordo ha señalado que, para CC.OO., resulta "muy importante" la negociación programática entre ambas formaciones porque "es lo que va a determinar si se modifica la reforma laboral y si se revierte la reforma de pensiones". "Es a lo que vamos a instar a los dos grupos, y a alguno más, porque no sirve solo con Unidos Podemos, para intentar que haya una investidura con éxito", ha dicho.

El secretario general de CC.OO. ha advertido de que el sindicato "no está para decir cómo tiene que ser un Gobierno, si en coalición, a la portuguesa, con apoyos externos". "Lo que sí hemos dicho es que necesitamos un Gobierno asentado en una mayoría parlamentaria, un Gobierno fuerte, porque cuatro años de legislatura son largos y este país necesita acometer reformas estructurales muy importantes", ha explicado.

"PELOS EN LA GATERA"

Tras mostrar su convicción de que "en una negociación todo el mundo tiene que dejar pelos en la gatera", ha deseado "que impere un mínimo sentido de responsabilidad porque la repetición de elecciones es una temeridad para la izquierda".

A su juicio, la celebración de otras nuevas elecciones acarrearía "un riesgo como país" porque "no es serio que otra vez, porque no se ha determinado mayorías absolutas, los partidos políticos sean incapaces de negociar un marco de Gobierno y se vuelva a decir a la ciudadanía: oiga, resuélvanos el asunto".

Además, cree que "no se puede perder tanto tiempo" porque las reformas son "importantes y, por tanto, el tiempo es importante". "No es muy serio", ha dicho.

En este sentido, ha advertido de que asuntos como la revalorización de las pensiones o revisar el Estatuto de los Trabajadores "no se hace de un día para otro". "No se puede perder más tiempo, está el Brexit a la vuelta de la esquina, hay una guerra comercial en el mundo que está teniendo ya influencias de ralentización económica en Europa, en España, en Euskadi, y tenemos la sentencia del Procés en octubre, seguramente", ha recordado.

Por ello, ha insistido en que la política no puede estar en funciones más tiempo, porque España y Europa "están atravesando un periodo de transición muy intenso, en el que hay que hacer reformas de mucho calado y que no se pueden demorar y dejar pasar los años como se están dejando pasar". "Se trata de un mínimo sentido de la responsabilidad, como país", ha dicho.

Según Sordo, a partir de la próxima semana PSOE y Unidas Podemos deberían analizar "si tienen la capacidad de ceder, en parte" y "abrir el escenario a otros partidos con los que hay que contar , porque las mayorías no aparecen solas". "Hay que ir tejiendo complicidades. Espero que estén a la altura", ha concluido.