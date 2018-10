STEE-EILAS denuncia la "deficiente" seguridad de varias aulas para niños de dos años de Vitoria

Actualizado 22/09/2008 19:19:36 CET

El sindicato de enseñanza STEE-EILAS denunció hoy que la profesora de un aula pública de enseñanza para niños de dos años de Vitoria ha sufrido un "grave" accidente "a causa de las deficiencias que presentan las obras" del centro. El sindicato aseguró que varias de estas aulas han iniciado el curso sin estar "acabadas" y sin reunir "las condiciones de seguridad exigibles".

STEE-EILAS, a través de un comunicado, criticó la "falta de previsión" de la Delegación de Educación Territorial de Álava, de la que afirmó que "un año más no es capaz de planificar ni culminar unas obras escolares que deberían estar acabadas con la suficiente antelación".

"Estos hechos nos sitúan ante la realidad de la situación, pese a operaciones de imagen como la del plan que en materia de inversión se ha anunciado a bombo y platillo a principios de este mes desde el Departamento de Educación, con un gasto de 700 millones de euros para nuevas infraestructuras en la red pública", subrayó. El sindicato consideró que "no parece que dicho plan vaya a ser la solución a los problemas que día a día se plantean en los centros".

Aseguró que "es sumamente preocupante el hecho de que, a estas alturas del curso, las aulas de nueva creación para alumnado de dos años de varios centros públicos no están acabadas, no reúnan las condiciones de seguridad exigibles o no estén todavía dotadas de mobiliario escolar".

STEE-EILAS aseguró haber tenido constancia de un accidente escolar "grave" sufrido por la profesora de uno de dichos centros "a causa de las deficiencias que todavía ofrecen las obras" del mismo.