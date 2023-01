Subvencionan con un máximo de 11.520 euros a mujeres maltratadas para su independencia económica e inclusión social

Para percibir esta ayuda del Gobierno vasco debe haber finalizado definitivamente la relación de pareja con el agresor o presunto agresor

BILBAO, (EUROPA PRESS)

Mujeres víctimas de violencia de género, ejercida por su pareja o expareja, con una discapacidad igual o superior al 33% y con familiares a su cargo, pueden recibir una ayuda del Gobierno vasco de 11.520 euros para salir de esa situación de maltrato y facilitar su independencia económica y su inclusión social. Para percibir esta subvención, debe haber finalizado definitivamente la relación de pareja con el agresor o presunto agresor.

Así se recoge en el programa de ayudas económicas a las mujeres víctimas de la violencia de género 2023, del Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dotado con 1.600.000 euros para este año, y cuyo plazo de presentación de solicitudes de ayuda está ya abierto.

Según datos de la Consejería dirigida por Beatriz Artolazabal, recogidos por Europa Press, el importe de la ayuda depende de las personas que la víctima tiene a su cargo y de que éstas tengan discapacidad. Así, las mujeres maltratadas sin personas a su cargo pueden recibir 2.880 euros, cantidad que aumenta hasta los 5.760 euros si tienen una discapacidad igual o superior al 33%.

La ayuda económica asciende a 8.640 euros si la mujer victimizada tiene dos o más familiares o menores a su cargo, si tiene un familiar o menor a su cargo con discapacidad igual o superior al 33%, o si es una mujer con discapacidad igual o superior al 33% con un familiar

o menor a su cargo.

La ayuda máxima, de 11.520 euros, está contemplada para mujeres con

discapacidad igual o superior al 33% con dos o más familiares

o menores a su cargo; mujeres con discapacidad igual o superior al 33%

y con un familiar o menor a su cargo con una discapacidad igual o superior al 33%; y mujeres con discapacidad igual o superior al 65%

o con un familiar o menor a su cargo con una discapacidad igual o superior al 65%.

REQUISITOS

Es requisito para recibir la dotación económica estar desempleada, no teniendo contrato de trabajo, y poseer una credencial como víctima de violencia de género (orden de protección, sentencia condenatoria o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal) que esté en vigor en el momento de la solicitud y que no tenga más de un año de antigüedad desde el día de comienzo de su vigencia.

La mujer debe estar empadronada y con residencia efectiva en algún municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco con una antigüedad de al menos seis meses ininterrumpidamente.

Otra condición es no haber recibido ni esta ayuda ni la Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia del género, no tener deudas ni con la hacienda foral correspondiente ni con la Seguridad Social, y no superar un tope económico de ingresos, equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que esté vigente, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.