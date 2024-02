Sumar se reúne con Ekologistak Martxan para incorporar a su programa propuestas de materia medioambiental

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar a Lehendakari, Alba García; Jon Hernández, de Ezker Anitza-IU; y Carmen Muñoz, de Berdeak Equo; han mantenido este lunes un encuentro con representantes de Ekologistak Martxan Euskadi para abordar las propuestas en materia medioambiental que se puedan incorporar al programa electoral de cara a los próximos comicios autonómicos.

"Agradecemos poder recoger las inquietudes y aportaciones de organizaciones como Ekologistak Martxan, con una trayectoria de más de 25 años y un bagaje tan importante, que ha estado presente en todos los momentos políticos clave y que tanto ha hecho por defender un mundo mejor", ha manifestado Albar García.

El encuentro ha girado en torno a la propuesta que han trasladado a Sumar Javier Vázquez, de Ekologistak Martxan Bizkaia, y Andrés Illana, de Ekologistak Martxan Álava, para abordar la clausura pendiente de los vertederos en desuso existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Según han indicado, muchos de ellos acumulan toda clase de residuos peligrosos como amianto y lindano, y cuya contaminación está presente hoy en el medioambiente y "seguirá en el futuro si no se remedia".

"Coincidimos plenamente con la propuesta y los planteamientos que nos ha realizado Ekologistak Martxan sobre el cierre de los vertederos diseminados por distintas localidades vascas y nos hemos comprometido a mantener relaciones de trabajo de cara a poner en marcha un plan de trabajo para avanzar en este objetivo medioambiental", ha transmitido Alba García.

Por su parte, Jon Hernández (Ezker Anitza-IU) ha recordado que ya se ha denunciado en numerosas ocasiones "las consecuencias medioambientales y para la salud de las personas que conlleva la existencia de estos vertederos". "Y no quepa duda que seguiremos trabajando de la mano de las entidades ecologistas tanto a nivel autonómico como estatal para lograr su cierre definitivo", ha añadido.

Además, Jon Hernández ha trasladado a Ekologistak Martxan la postura contraria de la coalición a la Ley de Transición Energética y Cambio Climático aprobada el pasado jueves en el Parlamento Vasco, con el apoyo de PNV, PSE y EH Bildu. "Peca, a nuestro modo de ver, de la autosuficiencia y el autobombo propios del Gobierno vasco, ajeno y alejado de las necesidades reales del País Vasco. No prever ahora qué elementos son esenciales para la vida del ser humano y qué elementos son prescindibles, es no reconocer lo que la crisis climática nos está diciendo, que el modelo no funciona y que se necesita otro alternativo", ha apuntado.

Por último, Carmen Muñoz, de Berdeak Equo, ha recalcado que, como partido político "transformador", el ecologismo atraviesa" su forma de entender y hacer política y, por tanto, atravesará todo el programa electoral".