Tapia dice que la industria vasca está a un 55-60% de su actividad, lo que no permite "generar economía ni empleo"

Rechaza que el Ejecutivo vasco haya ido "más rápido" o haya sido "temerario" en el avance de las fases de la pandemia de covid-19

BILBAO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha afirmado que, en la actualidad, la industria vasca está a un 55-60% de su actividad, lo que no permite "generar economía ni empleo". "Un sector industrial fuerte hará que nuestra economía avance y debemos apoyarlo de forma intensa, rápida y efectiva", ha defendido.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press,

Tapia ha recordado que algunos sectores como la hostelería, la cultura, y el turismo han estado "absolutamente cerrados" y su situación va a ser "mucho más crítica que la de otros, aunque ha reconocido que es la industria la que le "preocupa expresamente" por su peso en el PIB vasco.

"Un sector industrial fuerte hará que nuestra economía avance y debemos apoyarlo de forma intensa, rápida y efectiva. En general, nuestra industria en estos momentos puede estar entre un 55-60% máximo de actividad y eso no permite ni generar empleo ni generar economía y hay que reactivarlo de forma rápida", ha advertido.

Por otra parte, Tapia se ha referido a los brotes de covid-19 surgidos en los hospitales de Basurto y Txagorritxu y el hecho de que el Gobierno Vasco haya decidido retrasar al próximo lunes la decisión sobre si se levanta el estado de alarma y pasa a la denominada nueva normalidad.

Tras recordar que en todas las fases previas se han agotado los 15 días previstos en cada una de ellas, ha incidido en el hecho de que, en la actual, el Ejecutivo vasco se planteaba "adelantar" el pase a la nueva normalidad, cuestión que no está descartada aunque se ha considerado "pertinente tener los datos de una semana completa antes de decidir".

"Los datos de cuatro días que teníamos ayer no son suficientes para establecer de forma segura ese adelanto. Vamos a evaluarlo con prudencia porque el virus vive entre nosotros y la nueva normalidad también va a implicar aprender a convivir", ha relatado.

Según ha detallado, a la hora de tomar una decisión lo que se evalúa es "la tendencia de los datos generales" de los hospitales, territorios, residencias de mayores... y ha advertido de que el Gobierno Vasco siempre ha señalado que "el riesgo de brotes existía y va a existir".

Tapia ha aseverado que la evolución de la pandemia es "positiva", lo que no excluye el "ir día a día analizando y tomando decisiones". Por ello, ha rechazado que el Ejecutivo haya ido "más rápido" o haya sido "temerario". "Todo lo contrario, desde el primer momento hemos sido cautos y prudentes. No vamos más rápido que nadie ni acelerando", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que la dicotomía entre salud versus economía es falsa, y es realmente "salud y economía".

Por otra parte, se ha referido a la carta que días atrás responsables de Economía, Industria y Empleo de ocho Comunidades Autónomas, entre ellos la propia Arantxa Tapia, enviaron este pasado domingo a la Ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que pedían al Gobierno central "una estrategia común" para el futuro de la automoción.

"Con la ministra la relación es fantástica, hemos trabajado en algunos aspectos de forma coordinada y me extraña que, ante la carta que enviamos ocho comunidades autónomas preocupadas por el sector de la automoción no tenemos ni acuse de recibo. Me llama la atención, me extraña sobremanera", ha añadido.