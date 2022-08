Un total de 17 películas conforman la participación vasca en la 70 edición del Festival de San Sebastián

El Premio Zinemira será para el colectivo de técnicos, personalizado a través de la figura de Txema Areizaga, fallecido el año pasado

SAN SEBASTIÁN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 películas -13 largometrajes y cuatro cortos- conforman la participación vasca de la 70 edición del Festival de San Sebastián, repartida entre Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Nest, Zinemira y las galas del Cine Vasco y EiTB.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación del certamen cinematográfico donostiarra, Ruth Pérez de Anucita, han presentado este viernes los detalles del cine vasco para esta edición.

Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco, está organizada por el Festival de San Sebastián y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Cuenta con el patrocinio de Irizar y EiTB, y la colaboración de Filmoteca Vasca, las asociaciones de productores EPE/APV e IBAIA, y Zineuskadi.

En esta edición, Zinemira contiene siete títulos de ficción y no ficción. Cuatro de ellos, por su condición de estreno mundial en el Zinemaldia, optarán al Premio Irizar al Cine Vasco junto a otros seis trabajos presentes en otras secciones del Festival. Así, en total serán diez las producciones que competirán por el premio de 20.000 euros para la productora de la película.

El estreno mundial de la coproducción con Argentina 'El vasco' inaugurará Zinemira. Jabi Elortegi (Bermeo, 1969), que compitió en Zabaltegi-Nuevos Directores con su ópera prima, 'Zorion perfektua' (2009), dirige en esta comedia dramática a Joseba Usabiaga, Itziar Aizpuru y Eduardo Blanco.

La productora y guionista Izaskun Arandia (Tolosa, 1972) se estrena en la realización de largometrajes con 'My Way Out', una no ficción que reconstruye la historia del club londinense transgénero homónimo a través de entrevistas y material de archivo.

Xuban Intxausti (Donostia, 1980) explora en 'Gesto' la historia del colectivo pacifista Gesto por la Paz y sus principios éticos, a través de imágenes de archivo y declaraciones actuales para reflexionar sobre sus tres décadas de trayectoria.

En 'Karpeta Urdinak', el cineasta Ander Iriarte (Oiartzun, 1986) comienza una investigación a partir de la sospecha de que su padre sufrió torturas en comisaría. Su indagación le descubre los resultados del proyecto de investigación de tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014 y el Protocolo de Estambul.

GALA DEL CINE VASCO

El martes día 20 de septiembre el Teatro Victoria Eugenia acogerá la Gala del Cine Vasco, en la que se estrenará 'Gelditasuna ekaitzean' (La quietud en la tormenta), la ópera prima de Alberto Gastesi (San Sebastián, 1985), una historia de amor protagonizada por Loreto Mauleón e Iñigo Gastesi.

El Premio Zinemira, el galardón honorífico otorgado por el Festival de San Sebastián y las asociaciones de productores EPE/APV e IBAIA a la trayectoria de una personalidad, programa o institución destacada del cine vasco, se entregará en esta Gala. Este año se rendirá homenaje al colectivo de técnicos, personalizado a través de la figura de Txema Areizaga, jefe de eléctricos fallecido el año pasado.

Un día después se celebrará en el mismo lugar la Gala EiTB, donde se presentará 'Kepa Junkera berpiztu', un largometraje documental en torno a la recuperación del músico bilbaíno, que sufrió un ictus en 2018, y su legado, dirigido por Fermin Aio (Algorta, 1973).

Además, competirán también por el Premio Irizar al Cine Vasco dos películas ya anunciadas en la Sección Oficial -'Suro', de Mikel Gurrea (San Sebastián, 1985), y 'La consagración de la primavera', de Fernando Franco (Sevilla, 1976)-, una de New Directors -'A los libros y a las mujeres canto', de Maria Elorza (Vitoria-Gasteiz, 1988)- y 'Black is Beltza II: Ainhoa', de Fermin Muguruza, que se estrenará en el Velódromo.

FUERA DE COMPETICIÓN

Otras tres películas completarán la programación de Zinemira, fuera de concurso por haberse estrenado antes de sus pases en San Sebastián. Se trata de 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978), que clausurará la sección tras ser seleccionada en los festivales de Berlín, Seattle y Karlovy Vary, haber ganado los principales premios del Festival de Málaga y ser preseleccionada al Oscar por la Academia de Cine.

También podrá verse '918 gau', de Arantza Santesteban (Pamplona, 1979), que tras su desarrollo en la residencia Ikusmira Berriak y pasar por WIP Europa, fue galardonada en Lisboa y en Torino; y 'Bi arnas', de Jon Mikel Fernández Elorz (San Sebastián, 1983) que aborda las consecuencias de la tortura a través de la historia de Iratxe Sorzabal y su madre.

Asimismo, formarán parte de la sección Zabaltegi-Tabakalera dos cortometrajes del programa Kimuak: 'Hirugarren koadernoa', de Lur Olaizola, que se proyectará después de su estreno en Cinéma du Réel, y 'Cuerdas', de Estibaliz Urresola, tras su paso por la Semana de la Crítica de Cannes.

Por primera vez en Nest, la competición de cortometrajes de estudiantes de cine, dos producciones vascas en euskera se disputarán el Premio Nest: 'Erro bi', de Nagore Muriel Letamendia (Villabona, 2000), de la UPV/EHU; y 'Noizko basoa', de Mikele Landa Eiguren (Bilbao, 1995), de Elías Querejeta Zine Eskola.

Rebordinos ha apuntado que, aunque no se proyecten en una sala de cine, habrá otras producciones vascas en el Festival, en fase de proyecto como el proyecto de Helena Taberna 'Nosotros', en el Foro de Coproducción Europa-América Latina; 'Karmele', de Asier Altuna, 'Una ballena', de Pablo Hernando Esquisabel; y 'Baleazaleak', de Baltasar Kormákur, entre otras.

"MOMENTO DULCE"

El director del Festival, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que están "muy contentos" con la presencia del cine vasco en esta edición del Zinemaldia y se ha mostrado convencido de que "vivimos un momento dulce que es fruto de muchas cosas, no podría haber una selección como la que hay de cine vasco sin mucho talento detrás".

Así, se ha felicitado por la presencia de gente joven y, particularmente, "una generación joven con muchas mujeres". Además, ha resaltado que el Festival donostiarra intenta "crear un entorno en el que, desde el punto de vista industrial, nuestro cine pueda encontrar financiación, distribución".

Rebordinos ha destacado que podría ser "la primera vez que hay dos producciones a concurso vascas", 'La consagración de la primavera', de Fernando Franco, producida por el Koldo Zuazua, y 'Suro', de Mikel Gurrea, "que representa el futuro del cine vasco".

"Nuestro cine está abierto al mundo, desde lo local a lo internacional. Lo que hace falta es que desde las instituciones, que creo que se está haciendo muy buen trabajo, y desde EITB, se apueste también por el nuevo talento para que esto no sea un espejismo de 8 o 10 años y para que siga adelante", ha afirmado.

En esa línea, ha destacado que "así como hace unos años fue muy importante la generación Kimuak, de aquí a seis o diez años habrá una generación Tabakalera", ya que "se ha creado una especie de microcosmos relacionado con el audiovisual donde nuestra gente se mezcla con personalidades importantes del mundo y eso va a dar sus frutos".

Finalmente, ha destacado que la selección vasca de este año "es un cine muy variado" y ha citado que, por ejemplo, en la no ficción "está muy presente la época de violencia en el País Vasco" con dos películas sobre la tortura y una sobre Gesto por la Paz.

"No es casualidad, hemos seleccionado tres pero hemos visto muchas más sobre el tema del terrorismo y muchas propuestas. Es un tema del que se empieza a hablar con cierta tranquilidad, desde posturas diferentes, y siempre intentamos que lo que seleccionamos sea mínimamente dialéctico, que permita un mínimo debate, no queremos propaganda", ha concluido.