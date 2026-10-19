Un total de 27 locales hosteleros compiten en la décima edición de 'Santurtzi de pintxos'

Archivo - Parque central de Santurtzi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Santurtzi pondrá en marcha el próximo viernes, 23 de octubre, la décima edición de 'Santurtzi de pintxos-Santurtzi Pintxotan', un concurso gastronómico que contará con la participación de 27 establecimientos hosteleros.

Según ha informado el Ayuntamiento, el certamen se prolongará hasta el 14 de noviembre con actividades distribuidas en diferentes fechas y espacios de Santurtzi.

El recorrido arrancará en Mamariga los días 23 y 24 de octubre, continuará en Mamariga y el centro los días 30 y 31 de octubre, y finalizará en la zona centro los días 6 y 7, y 13 y 14 de noviembre. Los viernes se llevará cabo de 12.00 a 15.00 y de 19.00 a 21.00 horas y los sábados solo en horario de mañana.

En palabras del concejal de Turismo, David Orue, se trata de "una oportunidad para poner en valor la calidad y la diversidad de nuestra hostelería, dinamizar nuestros barrios y animar tanto a santurtziarras como a quienes nos visitan a descubrir el municipio de una manera diferente".

Como en ediciones anteriores, habrá "un rutero" en el que se incluirá un espacio destinado a la elección del Mejor Pintxo por Votación Popular y que deberá entregarse, una vez cumplimentado, en la Oficina de Turismo de Santurtzi o en el Kulturgune de Mamariga.

Los participantes entrarán en el sorteo de un fin de semana en Laguardia, una salida en velero por la costa vasca, una salida de avistamiento de cetáceos y cinco bonos del SPA Kabiezes. Asimismo, los 50 primeros participantes que consigan sellar todos los bares obtendrán un bono de 10 euros para gastar en los establecimientos de Comercios Unidos de Santurtzi.