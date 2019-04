Trabajo insta a Lakuntza a "ponerse las pilas" y reflexionar sobre la "dejación de responsabilidad" de ELA

Publicado 18/04/2019 10:26:40 CET

Azkue dice a Confebask que el talento se retiene con "empleos de calidad bien pagados" e invita a las patronales vascas a "ponerlo en práctica"

BILBAO, (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Jon Azkue, ha instado a ELA y a su nuevo secretario general, Mitxel Lakuntza, a "ponerse las pilas" y reflexionar sobre la "dejación de responsabilidad" que, a su juicio, hace el sindicato en la negociación colectiva y la mesa de diálogo social.

En una entrevista concedida a Europa Press, el viceconsejero también ha trasladado que el talento se retiene "con empleos de calidad bien pagados", y, en este sentido, ha invitado a Confebask y las patronales territoriales vascas a reflexionar sobre ello y "ponerlo en práctica".

En relación a la situación de la negociación colectiva en Euskadi, Azkue ha destacado que se observa un "mayor dinamismo", ya que en 2018 la media de trabajadores con convenio vigente aumentó un 48,6%, aunque hay "disparidad" por Territorios, con mayor porcentaje de trabajadores con convenio en Álava y en Bizkaia que en Gipuzkoa.

A su juicio, hay una "lectura clara" y es que falta todavía "una apuesta decidida" por los convenios sectoriales, porque los de empresa son "un fracaso" teniendo en cuenta que el 90% de empresas en Euskadi son pymes y micropymes y "en miles de ellas ni siquiera existe representación sindical". Por lo tanto, ha indicado que la negociación "o es sectorial o si no deja en una indefensión absoluta a miles y miles de trabajadores".

"No se quejen de que haya convenios estatales, cuando ustedes no quieren negociar convenios sectoriales", ha añadido Azkue ante la denuncia, por parte de algunos sindicatos, de la estatalización de la negociación. Por ello, ha asegurado que lo que hay es un "déficit de negociación sectorial" porque "alguien estratégicamente adoptó la decisión de no apostar por la negociación sectorial", en referencia a ELA.

El viceconsejero de Trabajo se ha referido al cambio de liderazgo en ELA, cuyo nuevo secretario general es Mitxel Lakuntxa, y ha recordado que la consejera de Trabajo, María Jesús San José, recientemente ha hecho un nuevo emplazamiento a ELA y LAB para que se sumen al diálogo social. "Nos gustaría que respondiese Mitxel Lakuntza", ha afirmado.

No obstante, ha manifestado que, vistas sus primeras intervenciones, "no parece que ELA vaya encaminado ni a ese diálogo tripartito en la mesa de diálogo social y tampoco al bipartito, con los empresarios".

"RESPONSABILIDAD DE ELA"

Azkue ha recordado a ELA la "obligatoria responsabilidad" que tiene para que los trabajadores "puedan tener sus convenios". "Está muy bien que comenten que son el sindicato mayoritario y, si lo son, es para que apliquen esa mayoría para satisfacer las condiciones de trabajo de los trabajadores", ha apuntado.

El viceconsejero no vislumbra "excesivos cambios" en ELA, aunque ha reconocido que le gustaría equivocarse y que Lakuntza se pusiera en contacto con el Gobierno para trasladarle que están "predispuestos a los dos diálogos existentes".

Azkue ha afirmado que, hasta el momento, no ha habido ningún contacto con Lakuntza y ha añadido que el Gobierno Vasco "ni siquiera" fue invitado al Congreso en el que fue elegido. A su juicio, es preciso por parte de ELA "un cambio" teniendo en cuenta las modificaciones que se van a producir en el mundo del trabajo con la digitalización de la economía.

El viceconsejero cree precisa una "reflexión" por parte de ELA y ha indicado que, "no intervenir" ante el "cambio sustancial" que se está produciendo en el mundo laboral, es "dejación de responsabilidad".

"PONERSE LAS PILAS"

"Tendrá que demostrar de otra manera su implicación, cuando viene algo nuevo, cuando se es capaz de decir que hay un cambio de época, que, además viene con una velocidad grandísima, exponencial, está claro que hay que ponerse las pilas y prevenir esos cambios, para que los trabajadores no sean los paganos de esos cambios estructurales", ha añadido. Ello implica "responsabilidad, negociación colectiva y diálogo social".

Por otra parte, ha calificado de "increíble" que Lakuntza asegurara en su discurso tras ser elegido que el Gobierno Vasco es "cada vez más autoritario". "Me gustaría que lo explicase con hechos", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado los avances que se han producido y, en concreto, ha hecho mención a la constitución del diálogo social y a la posibilidad que se ha abierto de que los agentes sociales participen en la "construcción de las políticas sociolaborales".

Azkue ha manifestado que, si el Gobierno tuviera "tics autoritarios", se elaborarían normas "sin nadie" y el compromiso del Ejecutivo es establecer "una democracia más amplia".

El viceconsejero se ha mostrado convencido de que, pese a la ausencia de ELA y LAB, se trabajará "sin duda alguna" en este foro, aunque ha reconocido que, si no hay acuerdos globales, "la situación va a ser peor o tiene menos expectativas de arreglo". Tras destacar la "responsabilidad" de CC.OO. y UGT, presentes en la mesa, ha asegurado que "no es entendible, bajo ningún punto de vista", que "uno se puede apartar, diciendo que a ellos no les va eso".

LAB

Ante la postura de LAB, ha afirmado que en negociación colectiva se "diferencia estratégicamente" de ELA porque es consciente de la necesidad del dialogo bilateral y el convenio sectorial. Azkue ha señalado, ante su no participación en la mesa de diálogo social y en otros órganos, que LAB "adopta posiciones que parecen cuasipolíticas más que sindicales". "Yo creo que llegará y será más fácil que, en un momento determinado, sea consciente de que la mesa de diálogo social sirve", ha dicho.

Por otra parte, ha asegurado que las empresas vascas tienen que hacer un esfuerzo, "que hasta ahora no se da", y es, por un lado, la transparencia y, por otro, impulsar la participación de los trabajadores porque en las compañías que se apuesta por ese modelo, "las situaciones de crisis se resuelven muchísimo mejor".

A su juicio, las empresas tienen que tener a sus trabajadores como "aliados" y se deben abrir "a una participación que hoy no existe en Euskadi" y es una "asignatura pendiente", aunque "en algunas empresas se da", principalmente, en el mundo cooperativo.

"Abran ustedes la empresa, den participación en los consejos de administración, hagan que sus trabajadores sepan que existe un proyecto y sientan como proyecto suyo, el proyecto. Eso es participación real", ha indicado.



SUBIDAS SALARIALES POR ENCIMA DEL IPC

El viceconsejero de Trabajo ha insistido en la necesidad de subidas salariales, y, tras aludir también a la "precariedad existente", ha asegurado que no se puede permitir que los trabajadores "vayan perdiendo condiciones de trabajo".

Azkue ha asegurado que, superada la crisis, está "claro que no se ha invertido en la mejora de las condiciones de trabajo que también son las salariales". "El IPC como referencia y el incremento sobre el IPC tiene que ser una constante, no se puede pedir coparticipación y actitud si la gente está mal pagada", ha dicho.

El viceconsejero ha afirmado también que se habla de la necesidad de la retención del talento pero "la primera máxima" y la "condición indispensable" para retener talento es ofrecer "trabajos de calidad". A su juicio, no se puede trasladar el discurso de la importancia de retener talento si no viene "acompañado" de contratos que ofrezcan estabilidad y "bien pagados" para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida.

Azkue cree, por tanto, que Confebask y las patronales territoriales deberían reflexionar sobre ello. "El problema es que los jóvenes que se van fuera no vuelven y ¿por qué no vuelven? Yo creo que seguro que están reflexionando en ese sentido pero tienen que pasar de la reflexión a la práctica. Si no vuelven es porque las condiciones no son apetecibles o no les garantizan una vida aquí", ha apuntado.